CHP'den bir tehdit daha: Ciddi bir şekilde uyarıyoruz

Farkın hızla kapanmasının ardından, paniğe kapılan CHP cephesinden tehit dolu mesajlar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, YSK ve üyeleri hakkında tehditvari sözler sarfetti.

CHP'li Muharrem Erkek, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan sayıma ilişkin açıklama yaptı.

''YSK Başkanı'nı ve üyelerini uyarıyorum"

İstanbul'da seçimi kazandıklarını iddia eden Erkek, ''YSK Başkanı'nı ve üyelerini çok ciddi bir şekilde uyarmak zorundayız. YSK kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır. Artık bu hukuksuz haksız sürece, seçim güvenliğini yok eden bu sürece 'dur' demek zorundadır.'' ifadelerini kullandı.