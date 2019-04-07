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Seçim 2019 Sayfası

CHP'den bir tehdit daha: Ciddi bir şekilde uyarıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'ya tehdit dolu mesajlar göndererek büyük bir skandala imza attı.

07 Nisan 2019 Pazar 20:54

Farkın hızla kapanmasının ardından, paniğe kapılan CHP cephesinden tehit dolu mesajlar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, YSK ve üyeleri hakkında tehditvari sözler sarfetti.

CHP'li Muharrem Erkek, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan sayıma ilişkin açıklama yaptı.

''YSK Başkanı'nı ve üyelerini uyarıyorum"

İstanbul'da seçimi kazandıklarını iddia eden Erkek, ''YSK Başkanı'nı ve üyelerini çok ciddi bir şekilde uyarmak zorundayız. YSK kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır. Artık bu hukuksuz haksız sürece, seçim güvenliğini yok eden bu sürece 'dur' demek zorundadır.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 20:54
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Muharrem Erkek

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  • fermandofermando24 dk önce
    BE OGLU SEN NEDEN HERKEZ GIBI YSK NIN SONUCLARINI BEKLEMIYORSUN HEM HIRSIZLIK YAPIN HEM TEHDIT EDIN SENIN O KOCA KICINA YILANIN BASI GIRERSE BIR DAHA KIMSEYI TEHDIT ETMEZSIN IMNENIN CIKMASI.
  • VatandaşVatandaş29 dk önce
    Noldu lan ağa babalarınız emirmi verdi size siyonist yavruları sen kimsin uyarı yapıyorsun dümbük

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