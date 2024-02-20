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Gündem CHP'den bir kopuş daha! İstifa edip adaylığını ilan etti
Gündem

CHP'den bir kopuş daha! İstifa edip adaylığını ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-02-20 17:23:00 -
CHP'den bir kopuş daha! İstifa edip adaylığını ilan etti

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek, bağımsız aday olduğunu ilan etti.

"Değişimcilerin" ele geçirdiği CHP'de bir kriz de İstanbul Sarıyer'de yaşandı.

Sarıyer'in mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP tarafından aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.

Genç, seçime "bağımsız aday" olarak gireceğini açıkladı.

Daha önce Özgür Özel'e ulaşamamaktan şikayet eden Şükrü Genç, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özelin aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.

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