CHP'den bir 'Demirtaş' çığlığı daha! 'Ağır yaptırımlarla karşılaşabiliriz'

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) skandal Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, Türkiye’nin karara uymadığı takdirde Avrupa Konseyi’nden çıkarılabilmesinin yanında ağır siyasi ve ekonomik ambargo ya da yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi.

'Türkiye için ciddi sonuçlar doğurur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu'yu yargının üzerinde davranmakla suçlayan CHP'li Toprak, "Cumhurbaşkanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın kesinleşmiş bir mahkeme kararı, yargı hükmü olmamasına karşılık kendilerini yargının üzerine koyarak hüküm kesmeleri ve siyasi tutumlarını yargı kararının üzerinde görmeleri hukuku yok sayan, mahkemeleri baskı altına almayı, yargının vereceği kararı ‘talimatlandırmayı’ öngören bir tutumdur." dedi.

Toprak, Demirtaş serbest bırakılmazsa Türkiye'nin yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini öne sürerek şunları söyledi:

"Bakanlar Komitesi AİHM’nin girişimini gündemine alarak Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve AKPM üyeliğinin askıya alınmasına kadar varabilecek bir süreci başlatabilir. Bunun yanında birkaç hafta önce onaylanarak yürürlüğe giren AB Global İnsan Hakları Ambargolar Rejimi (GİHAR) Yasası çerçevesinde, Türkiye’ye insan hakları ihlali, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması vb. nedenlerle ağır siyasi ve ekonomik ambargo ya da yaptırımların uygulanması gündeme gelebilir. Türkiye ile AİHM/Avrupa Konseyi arasında da kriz çıkarsa, bunun AB Liderler Zirvesine yansıması, Biden yönetimi ile ortaklaşa bir tutuma girilmesi beklenmelidir! AİHM ve yargı kararlarını uygulamamanın ülkemiz açısından çok ciddi sonuçlarının olabileceğini öngörmekteyim!”