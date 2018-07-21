CHP'den bedelli askerlik açıklaması

Sıkıntılı günler geçirem CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

'BEDELLİ ASKERLİĞE KARŞI DEĞİLİZ'

Uygulamaya karşı olmadıklarını belirten Muharrem Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.