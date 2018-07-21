CHP'den bedelli askerlik açıklaması
24 Haziran seçimlerinde aldığı hezimet sonrası kurultay çalkantılarıyla sallanan CHP'den bedelli askerlik açıklaması geldi.21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:11
Sıkıntılı günler geçirem CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
'BEDELLİ ASKERLİĞE KARŞI DEĞİLİZ'
Uygulamaya karşı olmadıklarını belirten Muharrem Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
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