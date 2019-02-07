CHP'den başörtülü, bozkurtlu aday! CHP Konya Taşkent Belediye Başkan adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den aday olan 19 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi'yi gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun bazı il ve ilçelerdeki adayları açıkladı. 16 ismin açıklandığı listede bir kişi dikkat çekti. Siyasete İYİ Parti’den başlayan 9 Eylül 2000 doğumlu Hilal Ülkü Türedi, kendine CHP listelerinde yer buldu. Türedi, CHP’nin gösterdiği ilk başörtülü adayı oldu. Genç siyasetçinin 24 Aralık'ta İYİ Parti'nin Taşkent adayı olduğu açıklanmıştı.

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