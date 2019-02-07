CHP'den başörtülü, bozkurtlu aday!
CHP Konya Taşkent Belediye Başkan adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den aday olan 19 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi'yi gösterdi.07 Şubat 2019 Perşembe 13:55
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun bazı il ve ilçelerdeki adayları açıkladı. 16 ismin açıklandığı listede bir kişi dikkat çekti.
Siyasete İYİ Parti’den başlayan 9 Eylül 2000 doğumlu Hilal Ülkü Türedi, kendine CHP listelerinde yer buldu. Türedi, CHP’nin gösterdiği ilk başörtülü adayı oldu. Genç siyasetçinin 24 Aralık'ta İYİ Parti'nin Taşkent adayı olduğu açıklanmıştı.
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