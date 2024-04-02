CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!
DEM partililer teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleriyle kutlama yaparken, Kandil'in adayı olarak Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak skandal ifadeler kullandı. DEM Partili Konak, 'Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir' dedi.
14-28 Mayıs seçimlerinde gizli ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yerel seçimlerde "Kent uzlaşısı" adı altında destek veren DEM Parti, Tunceli'de seçimleri kazandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy olarak CHP'li Ali Mustafa Çelik'i geride bıraktı.
"Dersim Kürdistan'dır"
Seçimlerin ardından Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu ise büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" dediği görülüyor.
"Kayyum bu yüzden doğrudur"
Sosyal medya kullanıcıları, skandal bir şekilde "Kürdistan" ifadelerini kullanan DEM Partili Cevdet Konak'a ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur", "Adalet karşısında hesap vermeli" yorumunu yaptı.
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