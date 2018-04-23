CHP'den Abdullah Gül tepkisi! Aday olacak mı?

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmesi önerilerine tepki göstererek, Twitter hesabından, "Daha fazla Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için YOK hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır" yazdı.

İrgil daha sonra da "CB adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle, 'Güle güle' olacaktır" mesajını paylaştı.