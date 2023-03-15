CHP’den 2. ‘bayrak’ provokasyonu

Haber Merkezi

Küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle kurulan 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adaylığını kirli pazarlıkların ardından ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetimi, 2023 seçimleri için umudunu bağladıkları HDP’yi selamlamak adına çok kirli bir senaryoyu sahneledi.

CHP KALDIRDI

Daha önce CHP Genel Merkezi’nde, Barzani’nin kanalı Rudaw’a verdiği röportaj sırasında Türk bayraklarını kaldırtan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi’nin ardından, CHP’li yöneticiler bu defa Hatay’da rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağı üzerinden çok tehlikeli bir provokasyona imza attı. CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde Hatay mezarlığında bulunan Türk bayrağını apar topar indirerek, yerine belediyenin bayrağını astı.

HÜKÜMETİ SUÇLARDI

6’lı masanın gizli ortağı HDP’yi küstürmemek adına yapılan ve kamera görüntülerine takılan çirkin provokasyonu çarpıtan zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, mezarlık ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bayraklarını asmış. Ankara’dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi” şeklinde, benzeri görülmemiş bir yalana imza attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

OYUNU SOYLU BOZDU

Mezarlık girişinde bulunan Türk bayrağının CHP’li belediye personelince kaldırılmasına ve Kılıçdaroğlu’nun kirli manipülasyonuna tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar” açıklamasında bulundu. Bakan Soylu’nun talimatıyla, şanlı Türk bayrağımız yerine asıldı.