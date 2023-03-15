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Gündem CHP’den 2. ‘bayrak’ provokasyonu
Gündem

CHP’den 2. ‘bayrak’ provokasyonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, terör yandaşı Rudaw’a röportaj verirken Türk bayrağını kaldırtmıştı. Şimdi de CHP’li belediye Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi bayrakları kaldırarak, pazarlık aşamasında olduğu HDP’ye mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 09:07:00 - 2023-03-15 09:15:56
CHP’den 2. ‘bayrak’ provokasyonu

 Haber Merkezi 

Küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle kurulan 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adaylığını kirli pazarlıkların ardından ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetimi, 2023 seçimleri için umudunu bağladıkları HDP’yi selamlamak adına çok kirli bir senaryoyu sahneledi.

CHP KALDIRDI

Daha önce CHP Genel Merkezi’nde, Barzani’nin kanalı Rudaw’a verdiği röportaj sırasında Türk bayraklarını kaldırtan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi’nin ardından, CHP’li yöneticiler bu defa Hatay’da rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağı üzerinden çok tehlikeli bir provokasyona imza attı. CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde Hatay mezarlığında bulunan Türk bayrağını apar topar indirerek, yerine belediyenin bayrağını astı.

HÜKÜMETİ SUÇLARDI

6’lı masanın gizli ortağı HDP’yi küstürmemek adına yapılan ve kamera görüntülerine takılan çirkin provokasyonu çarpıtan zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, mezarlık ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bayraklarını asmış. Ankara’dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi” şeklinde, benzeri görülmemiş bir yalana imza attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OYUNU SOYLU BOZDU

Mezarlık girişinde bulunan Türk bayrağının CHP’li belediye personelince kaldırılmasına ve Kılıçdaroğlu’nun kirli manipülasyonuna tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar” açıklamasında bulundu. Bakan Soylu’nun talimatıyla, şanlı Türk bayrağımız yerine asıldı.

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

hem pkk mesaj hemde çirkin devlete iftira BU İFTİRASINDA BOĞULACAK KK 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALLAHCC İZNİ İLE.

Abdullah Murat

Bu ideolojiye sahip zihniyet gerçek bayrak yani Allahın elçisi Hz Muhammed SAV inde taşıdığı ümmetine bir emanet olarak bıraktığı kutsal hak olan Allahın hükümlerinin hakimliğini temsil eden olanı indirip atmakla kalmamış onu tehlike ilan ederek çiğnemiş yerine diğerleri gibi batıl olanı almış ve farz kıldıkları eğitim ve kontrol altına aldıkları din kurumu ile artık bu batıla bağlılığı aşılamış ırkçılığı ve kavimciliği dine hakka karşı hertürlü batılı sunmuştur. Şimdi onuda satıp kaldırıp değiştirmesi çok şaşılacak birşey değildir. Şaşılacak şey kitabı kutsal kitap olanın bunları sahiplenmesidir. Çünkü Allahın indirdiği ile hükmedilmeme işi olan laiklik; allahın kelamı gökten iindirdiği kutsal kitapta Kutsal olan emaneine Allahın ayetlerinin insanlardan korkmak ve/ya aldatıcı süslü ama pis dünya menfaatlenmesine karşı satılması Kutsala bu hainliği yapanlar şeytanın dostu sıfatı almış herşeylerini kaybetmiş gerçek şeref ve izzetleri olmayan ebedi cehennemlikler yani kafirlerin takendileridr buyurulmaktadır Bu hainlik ise hertürlü vatan hainliğinden büyüktür. Bunlar israil için tank yürütmekte mason olmakta makamlarının gücünü siyonizme tağuda sunmakta inananlarlada mücadele etmektedirler Bunların kanun ve yasalarına din yerine edindikleri ideolojilere boyun eğdiğiniz takdirde affı söz konusu olmayan ebedi cehennemlik yapan cenneti haram kılan şirk koşanlardan olursunuz buyurulmaktadır. Allahın ipine onun dinin şiarlarına sımsıkı tutunun şeytanın dostlarını ve ateşe taşıyıcı önderlerin mücrimlerin peşine takılmayın. Her insanın kendini ve ailesini özellikle bu ebedi cehennemlik yapan büyük günahlardan koruması Allahın indirdiği ile hükmedilen bir yönetimi temin etmesi onun gerçek güvenlik ve ebediyeti içine alan beka davasıdır Bu mücadelede mallarından harcaması hatta canını feda etmesi istenmekte buda o emanetin korumanın bir cüzü ve Allahın ayeti olmaktadır. devlet yönetiminin yasaklama emretme yani yasama yürütme insanlar arasında hüküm verme adaleti düzeni temin etme yargı ve ceza iç işi dış işi dost düşman edinme eğitim vergi evlilik miras yeme içme kılık kıyafet ticaret savaş barış müttefik olma ... Allaha teslimiyet islamın şartı RUKU boyun eğiş, Allahın ve elçisi bir devlet reisi komutan ve hakim Hz Muhammed SAV in imanlı veya imanı uman bir kişinin boyun eğmekten başka bir çaresi olmayan hüküm konularıdır.
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