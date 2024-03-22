  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABB’den 1 milyar liralık vurgun! Ankara'nın direkleri kimin cebini aydınlatıyor?

İmamoğlu’na ‘para sayma’ eleştirisi: Git köfte dükkânı yönet!

Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Acun Ilıcalı'nın takımı Fenerbahçe'den bu sefer oyuncu değil ama... Yurt dışına açılan kapı yapılabilir...

Katar medyası rezil görüntüleri yayınladı: Alçak İsrail'in silahsız 4 gence saldırdığı anlar

Suudi Arabistan skandalı sonrası Ali Koç'tan iki yeni tehlikeli adım! Türkiye'ye İsrail muamelesi yapılabilir

İsrail’in tüm çabası elinde patladı! Filistinliler ankette bakın kimi seçti

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamaları yapıldı: Bakan Göktaş, atamalarla ilgili müjdeyi verdi.. İstihdam hakkının kapsamı genişletildi

Eylem Tok’a ABD’de sinir krizi geçirten cevap! 100 bin doları reddetti ve öyle bir şey söyledi ki…

Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı
Gündem CHP'deki para sayma olayına Kaftancoğolu'ndan ilginç savunma! Bakın ne için yapılmış
Gündem

CHP'deki para sayma olayına Kaftancoğolu'ndan ilginç savunma! Bakın ne için yapılmış

Yeniakit Publisher
2024-03-22 19:56:00 -
CHP'deki para sayma olayına Kaftancoğolu'ndan ilginç savunma! Bakın ne için yapılmış

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2,5 saat ifade verdi. İfadesinin ardından basın açıklaması yapan Canan Kaftancıoğlu, görüntülerin kamuoyunda gündem olmasının, yerel seçimler öncesi CHP'yi yıpratmak için yapıldığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Saat 15.0 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Canan Kaftancıoğlu yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KADIN MUHABİRLERİ GÖRÜNCE FİKRİM DEĞİŞTİ"

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Herkes şu an takip ettiği üzere İl Başkanlığı binamızın alınmasıyla ilgili, şüpheli olarak ifade vermek üzere savcılıktaydım. Aslında savcılıkta ifadeden sonra açıklama yapmadan ayrılmayı düşünüyordum ama sizlerin özellikle de kadınların çoğunlukta olduğunu görünce fikrim değişmiş olabilir. Saatlerce kapıda beklediğinizi görünce sizler en azından hiçbir şey söylemeden gitmenin sizlerin emeğinize haksızlık olacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yapıyorum." dedi.

"İFADEYE İLK BEN ÇAĞRILSAYDIM İFADE VERMEYİ REDDEDERDİM"

Kaftancıoğlu dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldiğini belirterek, "Şüpheli olarak davet edilince eve girer girmez ilk yaptığım şey, neydi biliyor musunuz? Evdeki ayakkabı kutularını kontrol etmek. Evdeki bütün ayakkabı kutularını açtım. Ne mutlu ki hepsinin içinde ayakkabılar vardı. Ama bir acı gerçeklik var ki eskimiş ayakkabılarım, şimdi gene kadın arkadaşlar var. Buradan çıkışta bir tane ayakkabı almaya gideceğim. Yani bu vesileyle ayakkabılarımın yenilenmesi gerektiğini öğrenmiş oldum. Şimdi bunu biraz gülerek söylüyorum ama içeride de söylediğim bir şeyi tekrarlayayım, acı acı gülerek Aziz Nesin'in dediği gibi değerli arkadaşlar, gayri meşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsa idim, ifade vermeyi reddederdim diyerek ifadeye başladım. İlk ben olsaydım. Önce o gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey nettir. Bilgilerimizi paylaşırdık." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SEÇİME 9 GÜN KALA YARGIYI SÜRECİN PARÇASI YAPARAK SÜRDÜRECEKLERİ SÜREÇTİR"

Kaftancıoğlu, seçime 9 gün kaldığını belirterek, "Ne kadar üzücü ki 2019'da alınmış olan İstanbul İl Örgütünün katkılarıyla alınmış olan il binasını, seçime 9 gün kala, yok montajla, dublajla herhalde uğraşacak vakit bulamamışlar seçim öncesi. Cumhuriyet Halk Partisini, partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir. Ve bu davada şüpheli olarak gelmem, yanlış anlaşılmasın kendimi önemsediğimden değil, kendimi bildiğimden dolayı, yol arkadaşlarımı bildiğimden dolayı, seçim öncesi yapılan ve seçime kadar da sürdürmeye çalışacakları siyasallaştırılmış yargının, yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri bir süreçlerdir. İçeride de İl Binasının alımına dair bütün sorulanları aynı size anlattığım gerçeklikte yanıtladım." dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Canan Kaftancıoğlu, "Süreci sizin başlattığınız ancak el çektirildiğiniz iddiaları var?" sorusuna "Öyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri, ne de bilgisi olabilir. Öyle bir ifadeyi niye verdiği konusunda fikrim yok" diye yanıt verdi. "Görüntü kayıtlarının Tuncay Yılmaz'a verildiği" sorusuna ise Kaftancıoğlu, "Bilmediğim konuda yorum yapamam" dedi. "Fatih Keleş'in 'Bir tuğla da sen koy' kampanyası yapıldığı yönünde ifade verdiğinin" sorulması üzerine Kaftancıoğlu, bu konuda detaylı ifade verdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.


7 KİŞİ İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifadesini vermişti. Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta, Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan da "beyan sahibi" sıfatıyla ifade vermişti. Görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel bu sabah ifade vermişti.

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı
İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

Siyaset

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu
Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Gündem

Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Masa başına koydukları kıza dikkat! CHP’li aday CHP’li başkanın ipliğini pazara çıkardı
Masa başına koydukları kıza dikkat! CHP’li aday CHP’li başkanın ipliğini pazara çıkardı

Siyaset

Masa başına koydukları kıza dikkat! CHP’li aday CHP’li başkanın ipliğini pazara çıkardı

Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı
Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı

Gündem

Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı

CHP bu manzaraya bozaracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde insan seli
CHP bu manzaraya bozaracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde insan seli

Siyaset

CHP bu manzaraya bozaracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde insan seli

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23