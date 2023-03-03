CHP'deki olağanüstü toplantı sona erdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetmesinin ardından olağanüstü toplanan CHP'de toplantı sona erdi.
CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), olağanüstü toplantısı sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili zehir zemberek açıklamalarından sonra olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı sona erdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapıldı.
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