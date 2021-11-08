CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretine Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ağır küfürleri damga vurmuşu.

Lütfü Türkkan, Meral Akşener'i HDP ve Selahattin Demirtaş'a yakın olmakla eleştiren şehit yakınına "Senin bacını si..." şeklinde küfretti.

Türkiye ayağa kalktı

Lütfü Türkkan'ın bu küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada başlayan tepki çığ büyüyerek tüm ülkeyi sardı.

Başta iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke, şehit yakınlarına sahip çıktı.

CHP'deki sessizliğin nedeni

Tüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu.

Ana muhalefetin sessizliğinin nedeni belli oldu.

Olayın ardından Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sesssizlik kararı çıktı.

Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.

CHP ise yaşananları İyi Parti'nin iç meselesi olarak değerlendirme kararı aldı ve hiç kimse Lütfü Türkkan hakkında yorum yapmadı.