CHP'deki 17 Yöneticinin 12'si YÜNTAŞ'tan

1954’den itibaren yün pazarlama sektöründe Afyonkarahisarlılar’ın ortaklık kurması ile sermaye oluşturan YÜNTAŞ A.Ş. 1992’de Afyonkarahisar Belediyesi bünyesine geçti. O gündeb bu yana Afyonkarahisar Belediyesi’nin yan kuruluşu gibi faaliyet gösteren YÜNTAŞ A.Ş., Gıda, Elektrik , Akaryakıt, Turizm, Mermer, Nakliyat sektörlerinde hizmet veriyor.

YÜNTAŞ’ın resmi internet sitesindeki verilere göre şu an için 15 işyerinde 250’nin üzerinde personel görev yapıyor.

CHP MERKEZ İLÇEDE YÜNTAŞ AĞIRLIĞI

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Örgütü’nün geçtiğimiz günlerde yapılan kongresinde Murat Albayrak CHP Merkez İlçe Başkanı seçilmişti. CHP'nin yeni ilçe başkanı Murat Albayrak YÜNTAŞ A.Ş. çalışanları arasında yer alıyor.

İşin ilginç yanı, Başkan Albayrak ile birlikte 17 kişiden oluşan CHP Merkez İlçe Örgütü yönetimindeki isimlerin 12’si de YÜNTAŞ A.Ş. çalışanlarından oluşuyor.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın ekibinde yer alan isimler şunlar:

Yönetim Kurulu Asil: Akın Ahmet Hulusi, Halil Albayrak, Oğuz Çelik, Atakan Çelik, Yiğit Çiçek, Zafer Dağdelen, Gözde Durak, Gökhan Gümüş, Hilmi Karaağaçlıoğlu, Kürşat Karagöz, Bilge Korkmaz, Ayşegül Kuytu, Nergiz Kılıç Savrık, Ali Telli, Abdullah Tugan, Deniz Ülker.

Yönetim Kurulu Yedek: Faruk Özkan, Ekrem Kılıç, Ahmet Göktaş, Gülay Merdivenci, Ahmet Kırkalı, Sultan Kılıç, Ayşe Dudu Dönmez, Sinem Uslu, Hanım Pamukcu, Halil İbrahim Akpınar, Hatice Çakır, Aslı Öztabak, Furkan Karadeniz, Mert Kırkağaç, Lokman Sivri, Büşra İsem.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Örgütü’nde yer alan YÜNTAŞ A.Ş. ile bağlantılı şu isimler yer alıyor:

1-MURAT ALBAYRAK - YÜNTAŞ ÇALIŞANI, AYNI ZAMANDA MERKEZ İLÇE BAŞKANI

2-GÖZDE DURAK - YÜNTAŞ ÇALIŞANI

3-ABDULLAH TUGAN - YÜNTAŞ ÇALIŞANI

4-DENİZ ÜLKER - YÜNTAŞ ÇALIŞANI

5-ALİ TELLİ -YÜNTAŞ ÇALIŞANI

6-ZAFER DAĞDELEN - YÜNTAŞ ÇALIŞANI

7-OĞUZ ÇELİK - YÜNTAŞ ÇALIŞANI

8-HALİL ALBAYRAK - YÜNTAŞ ÇALIŞANININ AMCASI

9-KÜRŞAT KARAGÖZ - YÜNTAŞ ÇALIŞANI

10-YİĞİT ÇİÇEK - YÜNTAŞ ÇALIŞANIN EŞİ

11-GÖKHAN GÜMÜŞ - YASİN KÖKSAL’IN KUZENİ

12-AYŞEGÜL KUYTU - YÜNTAŞ ÇALIŞANININ EŞİ

YASAL AMA ETİK Mİ?

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Örgütü’nü oluşturan 17 kişilik yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğunu, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal ile eşi Yasin Köksal’ın yönetimindeki YÜNTAŞ çalışanlarından oluşması “Yasal ama etik mi?” sorusunu gündeme getiriyor.