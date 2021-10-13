CHP’de zinacılar baş tacı

CHP teşkilatlarında bir biri ardına patlak veren taciz, tecavüz ve zina rezaletleri karşısında partinin en yetkili isimleri susmayı tercih ederken, zinacılar kariyer basamaklarını bir bir atlıyor. Kendisi de zina kasedi sonucu genel başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde gayrı ahlaki ilişki rezaletine bulaşan CHP’liler, ihraç edilmek yerine taltif ediliyor. 2016’da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde şoför olarak görev yapan Mesut Karaboğa, belediyede üst düzey görevli evli ve iki çocuk annesi bürokratla yaşadığı ahlak dışı ilişki sonrası ihraç edilmek yerine önce CHP Buca İlçe Yöneticisi, sonra 9 Şubat 2020’de gerçekleşen CHP İzmir İl Kongresi’nde çarşaf listeden kurultay delegesi yapıldı. Bununla yetinmeyen CHP yönetiminin, ciddi bir soruşturma geçirmesi ve ağır cezalara çarptırılması gereken zinacı şoförü İzmir İtfaiyesi’ne koordinatör olarak atayarak, maaşını ve özlük haklarını iyileştirdi.

Ceza alması beklenirken ödüllendirildi

CHP Buca İlçe teşkilatına yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre zina rezaletinin tarafı olan Mesut Karaboğa’nın, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve CHP’li Buca Belediyesi’nin “gölge başkanı” Çağdaş Kaya’nın çok yakın arkadaşı olduğu ve karısını da yakın zamanda yüksek maaşla CHP’li Buca Belediyesi’ne işe soktuğu iddia edildi. Konuya ilişkin görüşlerine başvurduğumuz bazı CHP’liler de Mesut Karaboğa hakkındaki iddiaları doğrulayarak, “Bu yasak aşk o dönem gazetelerin manşetlerine ve mahkeme tutanaklarına yansıdı. Kadın bürokratın kocası makam aracında ve telefondaki mesajlarla bu yasak aşkı belgelemiş. Biz Mesut Karaboğa’nın işten atılacağını düşünürken birileri sanki ona yürü ya kulum dedi. Mesut önce CHP Buca İlçe Yöneticisi, sonra CHP kurultay delegesi oldu. Sonra da duyduğumuza göre İzmir İtfaiyesi’nde koordinatör olmuş. Maaşının da arttırıldığı iddia ediliyor. Karısını da yakın zamanda yüksek maaşla CHP’li Buca Belediyesi’ne işe soktu. Bizler, çok ciddi bir soruşturma geçirmesi ve ağır cezalara çarptırılmasını beklerken adam bırakın ceza almayı ödüllendirildi” dediler.

Soyer, bu skandala sessiz mi kalacak?

Öte yandan, eskiden zina kasedi nedeniyle genel başkan değiştiren CHP’de zinacıların baş tacı edilmesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde yaşanan çürümeyi de gözler önüne sererken, CHP’li Buca Belediyesi binasında çok sık görünen Mesut Karaboğa hakkında CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in herhangi bir işlem başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

Zinacıların taltif edilmesi olağan

Öte yandan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı olan Bülent Ecevit Tatlıdil, Ereğli İlçe Başkanı olduğu dönemde F.G. isimli bir bayana yönelik cinsel tacizden ceza almasına rağmen partisi tarafından kollanarak yargılama sürerken 3. kez ilçe başkanlığına seçildi. CHP Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek de evli ve 3 çocuk babası olduğu halde, Akıncılar İlköğretim Okulu’nda görevli sınıf öğretmeni E.S’ye cinsel saldırı suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış, Şebinkarahisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra yeniden ilçe başkanlığı görevine getirilmişti.