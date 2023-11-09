CHP’de zihniyet değişmez! Deri değişti, yılan aynı yılan

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Değişim” tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda lider yenilenirken, zihniyet aynı kaldı. Terör örgütlerinin uzantılarına bel bağlayan CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile Gezi’nin finansörü “Kızıl Soros” lakaplı Osman Kavala’yı serbest bırakma vaadinde bulunurken, halefi Özgür Özel de ilk iş olarak Kavala’ya ve Demirtaş’a selam gönderdi. Kılıçdaroğlu, geçmişte bel bağladığı Akşener’in kendisini sırtından hançerlendiğini söylerken, yerine gelen Özel de CHP’ye kapıları kapatan İP liderine ittifak için el açtı. Her iki isim de Gazze’de yaşanan Siyonist katliam karşısında dut yemiş bülbüle dönerek küresel emperyalistleri kızdırmaktan kaçındı. Mevcut tablo ‘deri değişti ama yılan aynı yılan’ yorumlarını beraberinde getirdi.

Deri değiştiren bir yapı

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, “6’lı Masa’nın ve daha sonra eklemlenen HDP/PKK ve Zafer Partisi ile genişleyen kirli ittifakın, her türlü dezenformasyon ve dahili harici desteklere rağmen Anadolu insanı karşısında yaşadığı hezimeti unutmamışken, deri değiştiren bir yapı ile yeniden karşımıza çıkıyorlar. İlk iş olarak tıpkı selefi Kılıçdaroğlu gibi Demirtaş’a, Kavala’ya selam gönderen Özgür Özel, matruşka oyuncaktan farksız. CHP’de baş değişmiştir ama kafa aynı kalmıştır. Bırakın Müslüman olmayı, insan olan herkesin Gazze’de yaşanan Siyonist soykırıma sessiz kalmadığı bir dönemde; seçilmiş bir hükumet olan Hamas’ı terör örgütü demesi, terör örgütü İsrail’in bebek katliamını meşru görmesi zaten kafalarının ve vicdanlarının Anadolu insanından ve hissiyatından ne kadar uzak olduğunu gösteriyor! Yerel yönetimlerde Siyonist İsrail ürünlerine karşı BOYKOT tüm hızıyla devam ederken, hiçbir CHP’li belediyeden bununla alakalı bir destek dahi çıkmayışı, bu zihniyetin ne kadar çukur olduğuna da işarettir. Yerel seçimler öncesi yeni ittifaklar peşinde koşarken öngördüğümüz, ne kadar halkına yabancı ve Siyonist unsurlar varsa onlarla birlikte olmanın yollarını arayacak olmalıdır!” ifadelerini kullandı.

Değişen bir şey yok

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin ise, “CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’e ‘hayırlı olsun’ diyenler olmuş ama pek hayırlı bir şey yok ortada. Değişmeyen değişimin hayırlısı olmaz. Kafa aynı kafa, beyin aynı beyin, kadrolar aynı kadro, söylemler aynı söylemler. Kemal Kılıçdaroğlu; ‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük, Osman Kavala’ya özgürlük, Can Atalay’a özgürlük’ diyordu. Özgür Özel’de aynısını tekrarlıyor. Bir de ortak özellikleri var: ‘Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demek. Lakin parti içinde Mustafa Kemal’in pek askeri kalmadı gibi. Çünkü Mustafa Kemal’in askerlerine ‘it sürüsü’ diyenlerle el eleler, kol kolalar” dedi.