CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Başkentin kronikleşen altyapı sorunlarını görmezden gelen yönetim, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak yerine yeni bir heykel açılışıyla gövde gösterisi yaptı.

CHP camiasında "büyük vizyon" olarak pazarlanan bu durum, evinde bir damla su bulamayan vatandaşın sabrını taşırdı.

CHP kanadında büyük bir coşkuyla karşılanan bu hamle, "hizmet bekleyen Ankara'ya yine taş ve tunç tesellisi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar trafik çilesi ve kronikleşen sorunlarla boğuşurken, belediye yönetiminin önceliği bir kez daha estetik (!) dokunuşlara vermesi şaşırtmadı.

CHP'li isimlerin "tarihi başarı" olarak nitelendirdiği bu açılış, başkentlinin gerçek dertlerinden ne kadar kopuk olunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.