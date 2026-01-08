  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alçak ruh hastaları! Terör devleti askeri Gazzeli sivillerin çadırlarını rastgele taradığı videoyu paylaştı!

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Malezya başbakanı dünyaya böyle seslendi! Erdoğan sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının cesur sesidir "Vicdanın Sesi Olduğunuz İçin Teşekkürler!"

Yeni yıla güçlü başladı! Togg'dan kaçırılmayacak fırsat

Siber Güvenlikte "Güvenli Bölge" Efsanesi Bitti: WatchGuard’dan Havalimanı Benzetmesiyle Kritik Uyarı!

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

Sudan Büyükelçisi'nin katıldığı son yarışma dikkatleri çekti: O anda rotasını Türkiye'ye çevirdi

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ankara'da musluklardan çamur akarken ve birçok mahalle susuzluk kriziyle pençeleşirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önceliği yine değişmedi.

Başkentin kronikleşen altyapı sorunlarını görmezden gelen yönetim, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak yerine yeni bir heykel açılışıyla gövde gösterisi yaptı.

CHP camiasında "büyük vizyon" olarak pazarlanan bu durum, evinde bir damla su bulamayan vatandaşın sabrını taşırdı.

CHP kanadında büyük bir coşkuyla karşılanan bu hamle, "hizmet bekleyen Ankara'ya yine taş ve tunç tesellisi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar trafik çilesi ve kronikleşen sorunlarla boğuşurken, belediye yönetiminin önceliği bir kez daha estetik (!) dokunuşlara vermesi şaşırtmadı.

CHP'li isimlerin "tarihi başarı" olarak nitelendirdiği bu açılış, başkentlinin gerçek dertlerinden ne kadar kopuk olunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

 

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!
CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

Siyaset

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor
CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Gündem

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi
CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

Gündem

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!
CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!

Gündem

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Put perestler

2050

Ankara'nın su sorununu 2050'ye kadar çözdük diyen biri vardı, kimdi o?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler
Dünya

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Maduro haydutluğuyla dünyanın gündemindeki ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘görevden alınma’ korkusu sardı. Trump, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seç..
SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar
Gündem

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

SDG’nin kendisine verilen süreye rağmen aylardır Suriye ordusuna entegre olmamak için ipe un sermesi karşısında tek bir kelime etmeyen DEM P..
Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde
Gündem

Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde

Sinop'un karlı doğasında çekilen görüntüler, dakikalar içinde dünyanın sınırlarını dolaştı. Ağzındaki sigarası bile düşmeden vahşi domuzu çı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23