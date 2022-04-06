CHP’de yer yerinden oynayacak! Yandaş Erol Mütercimler açıkladı! İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilirse….

CHP yandaşı yazar Dr. Erol Mütercimler, tv100’de Hande Aydemir’in sunduğu Taksim Meydanı isimli programa konuk oldu.

Hande Aydemir, Erol Mütercimler’e muhalefetin adayı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda mevcut sistem ile devam etme yoluna gitmesi ihtimalini sordu.

Erol Mütercimler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni devam ettireceğini iddia etti.

“Ekrem İmamoğlu sistemi değiştirtmez, orada oturur”

Mütercimler, seçilecek Cumhurbaşkanı’nın psikolojik olarak kendilerini aşmış olmaları gerektiğini belirterek, “Buraya seçilecek olan kişi Bektaşi tabiatlı biri olmalı. Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu… Bu isimleri seçerseniz sistemi değiştirtmezler. O güçlü cumhur reisliği makamında otururlar. Psikolojik olarak bunları ve kendilerini aşmaları gerekir. Buraya seçilecek olan kişinin artık kimlik, kişilik olarak Bektaşi tabiatlı bir adam olması gerekir.”