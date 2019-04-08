CHP'de yeni provokasyon! 55 il başkanı İstanbul'a geliyor
İstanbul'da oy sayım süreci devam ederken CHP'li 55 il başkanı, ilçe seçim kurullarında ‘demokrasi nöbeti' adıyla YSK'ya baskı yapmak için başlatılan provokasyona destek vermek için İstanbul'a gelme kararı aldı.08 Nisan 2019 Pazartesi 22:44
Sözcü'nün haberine göre konuyla ilgili yapılan açıklamada diğer il başkanlarının da ‘demokrasi nöbeti'ne destek vermek istedikleri ancak kendi illerinde itiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle bu etkinliğe katılmayacakları belirtildi.
Basın toplantısı düzenleyecekler
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 55 il başkanı yarın saat 14.00'te Sarıyer'de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
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