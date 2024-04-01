CHP'de yeni krizin ayak sesleri! İmamoğlu ile Yavaş arasında kılıçların çekilmesi an meselesi

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla sona erdirdi. Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirlediği seçimde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. CHP yüzde 37.40'la birinci parti oldu. Uzun yıllar sonra birincilik koltuğundan inen AK Parti ise 35,71'le ikinci parti oldu.

Sonucu en çok merak edilen İstanbul ve Ankara ise CHP yönetimiyle yola devam kararı aldı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 51.08 oyla rakibi Murat Kurum'un yaklaşık 12 puan önünde bitirirken Ankara'da ise yaklaşık 30 puanlık fark oluştu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 60.35 oranında oy alırken AK Parti'nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 31.69 oranında oy aldı.

İmamoğlu ile Yavaş arasında yarış başlıyor

31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlar gelecek yıllar için de Türkiye siyasetine mesaj verdi. Alınan sonuçlara göre CHP'de 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bir liderlik yarışı olacağı gün yüzüne çıkmış oldu. Bugüne kadar genel olarak Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön planda dururken, Mansur Yavaş'ın yerel seçimde beklenmeyen oranda bir oy almasının İmamoğlu'nun hesaplarını alt üst edeceği, bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'la rakip olacağı belirtiliyor. CHP'li iki belediye başkanının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için önümüzdeki 4 yıl içinde büyük bir rekabet ortaya koyacağı gündeme geliyor.

Tecrübeli gazeteciler aynı görüştü

Yerel seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte tecrübeli gazeteciler de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında büyük bir rekabet başlayacağına kesin gözüyle bakıyor. Birçok gazeteci bugünkü köşe yazılarında İmamoğlu-Yavaş savaşının yaşanacağını gündeme getirdi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori isimleri olduğunu belirterek "Seçmen ne Ekrem İmamoğlu’nu ne Mansur Yavaş’ı bu yarışta öne çıkarmadı, ikisini de yarış pistinde tuttu. Bundan sonra İmamoğlu ve Yavaş yarışına tanıklık edeceğiz. İmamoğlu ve Yavaş rekabetini takip etmekte yarar var." dedi.

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Konuyu köşesinde değerlendiren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ise Ekrem İmamoğlu'nun 2028’de muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda mesafe aldığını ancak Mansur Yavaş'ın da Ankara’da aldığı sonuçla potaya girdiğini söyledi. Şendir "Bugüne kadar İmamoğlu kadar belli etmemiş olması, Yavaş’ın gönlünden cumhurbaşkanı adaylığı geçmiyor diye okunmamalı. Bu konuda bir rekabet yaşanması sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu-Yavaş yarışını gündeme getiren diğer bir isim ise Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok oldu. Altınok "Bundan sonra İmamoğlu'nun rakibi Mansur Yavaş. Özgür Özel odasını toplamaya başlayabilir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haber7