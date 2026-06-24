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Gündem CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti!
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CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti!

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CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti!

Milletin karşısına her fırsatta hak, hukuk ve adalet maskesiyle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bu kez insanlığın bittiği yer dedirten bir aile faciası ve şiddet skandalı patlak verdi.

CHP eski Milletvekili Fahrettin Üstün, gece yarısı Milas’ın Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi’ndeki evinde 81 yaşındaki öz annesi Sevim Üstün'ü ve onun Azerbaycan uyruklu bakıcısını eve kilitleyerek canice darp etti.

Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan bu kan dondurucu ve  şiddet olayı, eski vekilin kız kardeşi Sibel Üstün’ün jandarmaya yaptığı acil ihbarla ortaya çıktı.

JANDARMA REHİN ALINAN YAŞLI KADINI ÇİLİNGİRLE KURTARDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle eve çilingir çağırmak zorunda kaldı. Çilingir vasıtasıyla kapının açılmasının ardından, CHP'li eski vekil tarafından eve hapsedilen ve acımasızca dövülen 81 yaşındaki anne Sevim Üstün ile 39 yaşındaki Azeri bakıcı Gültekin Hüseynova jandarma tarafından esaretten kurtarıldı.

Karakola götürülen talihsiz anne Sevim Üstün, verdiği ilk ifadede öz oğlu Fahrettin Üstün tarafından acımasızca dövüldüğünü itiraf ederek eski vekilden açıkça şikayetçi oldu.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI: 3 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Öz annesine el kaldıracak kadar gözü dönen CHP'li eski milletvekili Fahrettin Üstün'ün dehşet saçtığı evde jandarma ekipleri tarafından detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, evde gizlenmiş halde 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 150 adet av fişeği ele geçirildi. Kendi ailesine kabusu yaşatan ve evinden adeta cephanelik çıkan CHP'li eski vekil hakkında adli işlem başlatılırken, yaşanan bu skandal sol siyasetin ve CHP camiasının içler acısı aile ve ahlak anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Mehmet

CHP'nin vicdanını sızlatan bir olay yaşandı. Fahrettin Üstün gibi hain solcu, kendi öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip acımasızca dövdü. Allahım, böyle ahlaksızlığa nasıl şahit oluyoruz! 81 yaşında bir kadını canına okuyacak kadar katı kalpli olması CHP'nin gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Üstün'ün evinde bulunan 3 ruhsatsız av tüfeği ve fişeği de, bu hain solcunun ne gibi kötü niyetlerle hareket ettiğini gösteriyor. CHP'lilerin Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeleri bile, gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. Bu olay, Allah'ın adaletini bekletmememizi gerektirir!
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