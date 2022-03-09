CHP'de uyduruk vaatler bedava
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç bugünkü mesajında çiftçiye "Bedava elektrik" vereceklerini söyledi. Bir başka CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel 3 yıl önceki yerel seçimlerde "CHP'ye oy verene bedava traktör" mesajı atarken, 3 yıldır traktör verdikleri tek çiftçi olmadı.
yeniakit Ankara
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç bugünkü mesajında çiftçiye "Bedava elektrik" vereceklerini söyledi. Bir başka CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel 3 yıl önceki yerel seçimlerde "CHP'ye oy verene bedava traktör" mesajı atmıştı. 3 yıldır traktör verdikleri çiftçi olmadı. CHP'de "Bedava" olan tek şeyin uyduruk vaatler olduğu yine anlaşıldı.
Yerel seçimlerden önce 25 Mart 2019'da video yayınlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" mesajını paylaşmıştı.
Seçimlerin üzerinden 3 sene geçmesine rağmen Ankara ve İstanbul'da CHP'li belediyeler bir çiftçiye bile bedava traktör vermedi.
Şimdi benzer bir vaadi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç paylaştı. Özkoç'un vaat dolu "bedava" mesajı şöyle:
"CHP itidarında tarım ayağa kalkacak, Türkiye kalkınacak!
Çiftçiye,
Milli gelirden destek vereceğiz.
Kredilerin faizini sileceğiz.
Mazotun yarısını ödeyeceğiz.
Elektriği bedava vereceğiz.
Taban fiyat belirleyeceğiz.
Çiftçi mağdur olmayacak. Türkiye kalkınacak"