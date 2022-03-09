CHP'de uyduruk vaatler bedava

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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç bugünkü mesajında çiftçiye "Bedava elektrik" vereceklerini söyledi. Bir başka CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel 3 yıl önceki yerel seçimlerde "CHP'ye oy verene bedava traktör" mesajı atmıştı. 3 yıldır traktör verdikleri çiftçi olmadı. CHP'de "Bedava" olan tek şeyin uyduruk vaatler olduğu yine anlaşıldı.

Yerel seçimlerden önce 25 Mart 2019'da video yayınlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" mesajını paylaşmıştı.

Seçimlerin üzerinden 3 sene geçmesine rağmen Ankara ve İstanbul'da CHP'li belediyeler bir çiftçiye bile bedava traktör vermedi.

Şimdi benzer bir vaadi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç paylaştı. Özkoç'un vaat dolu "bedava" mesajı şöyle:

"CHP itidarında tarım ayağa kalkacak, Türkiye kalkınacak!

Çiftçiye,

Milli gelirden destek vereceğiz.

Kredilerin faizini sileceğiz.

Mazotun yarısını ödeyeceğiz.

Elektriği bedava vereceğiz.

Taban fiyat belirleyeceğiz.

Çiftçi mağdur olmayacak. Türkiye kalkınacak"