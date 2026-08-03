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Sağlık Doktora değil yapay zekaya yazdırdığı reçete öldürüyordu! Organları iflas eden genç kızı doktorlar kurtardı
Sağlık

Doktora değil yapay zekaya yazdırdığı reçete öldürüyordu! Organları iflas eden genç kızı doktorlar kurtardı

Yeniakit Publisher
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Doktora değil yapay zekaya yazdırdığı reçete öldürüyordu! Organları iflas eden genç kızı doktorlar kurtardı

Mide şikayetleri ve sindirim sorunları yaşayan ancak doktora gitmek yerine sorunlarını yapay zekaya danışan 24 yaşındaki genç kız, yapay zekaya güvenerek aldığı yanlış ilaçlar nedeniyle ölümden döndü. Yapay zekanın önerdiği tedavi sonrası iç organları iflas etme noktasına gelen genç kız, doktorların 4 gün boyunca yoğun uğraşıyla hayata hayata döndürüldü.

Teknolojinin bilinçsiz kullanımı, Irak’ın Süleymaniye kentinde az kalsın bir cana mal oluyordu. Mide yanması, iştahsızlık ve sindirim sistemi sorunları yaşayan 24 yaşındaki bir genç kız, hastaneye gitmek yerine tıbbi tavsiye almak için yapay zeka platformuna başvurdu. Yapay zekanın kendisine önerdiği ilaçları ve kullanım talimatlarını harfiyen uygulayan genç kız, bir süre sonra fenalaşarak bilincini kaybetti. Acil koduyla Süleymaniye Şar Hastanesi’ne kaldırılan hastanın durumu hakkında bilgi veren Dahiliye Uzmanı Dr. Bawar Baxtyar, dehşet verici tabloyu şu sözlerle anlattı: "Hasta bize getirildiğinde bilinci tamamen kapalıydı. Yaptığımız tetkiklerde, kullandığı yanlış ilaçların şiddetli iç kanamaya yol açtığını, ayrıca ani böbrek ve karaciğer yetmezliğini tetiklediğini belirledik. Zaman kaybetmeden mide yıkama işlemi gerçekleştirdik ve hastayı zehirlenme takibi için 4 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tuttuk."   

DOKTORA DANIŞMADIM

Yoğun bakımdaki 4 günlük kritik sürecin ardından bilinci yerine gelen ve durumu stabilize olan genç kız, yaptığı hatayı itiraf etti. İyi derecede İngilizce bildiği için şikayetlerini yapay zekaya detaylıca anlattığını belirten genç kız, sistemin kendisine sunduğu ilaç listesini "uzman görüşü" gibi algılayarak hiçbir doktora danışmadan kullanmaya başladığını söyledi.

UZMAN UYARISI: YAPAY ZEKA DOKTOR DEĞİLDİR

Vakayı yakından takip eden Dr. Bawar Baxtiar, dijital dünyadaki bilgilerin hayati riskler taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar, yapay zekanın genel veri setleriyle çalıştığını ancak bireyin genetik yapısını, alerjilerini ve mevcut hastalık geçmişini bilmediği için asla bir doktorun yerini tutamayacağını vurgulayarak; tıbbi konularda uzman görüşü alınmadan ilaç kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

 

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