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CHP'de 'Türkçe ezan' diyen Yılmaz için karar günü!

Türkçe ezan açıklamaları ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert sözleri sebebiyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz hakkındaki karar bugün verilecek.

20 Kasım 2018 Salı 10:19
CHP'de 'Türkçe ezan' diyen Yılmaz için karar günü!

CHP yönetimi tarafından Türkçe ezan açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar bugün verilecek. 

SAVUNMASINI DÜN VERDİ... Yılmaz'a yazılı savunma yapması için tanınan süre dün sona erdi. Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre Yılmaz, dün akşam saatlerinde savunmasını disiplin kuruluna verdi. Yılmaz'ın ayrıca sözlü savunma yapmayacağı belirtildi.

DİSİPLİN KURULU TOPLANDI... Disiplin kurulunun Yılmaz hakkındaki kararı vermek için bugün saat 10.00'da toplanacağı kaydedilirken, toplantının sonunda Yılmaz'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceğinin oylanacağı ifade edildi.

GRUPTAN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR... Sonucun, Yılmaz'ın gruptan çıkarılması yönünde olması bekleniyor. Bu yönde verilecek bir karar, siyasi partiler kanununa göre Yılmaz'ın parti üyeliğinin de sona ermesi anlamına gelecek.

GÜRSEL EROL KARARI DA BUGÜN...Öztürk Yılmaz'ın, "İhraç kararı çıkarsa bu hukuksuzlukla mücadele edeceğim" açıklamasına yer verilen haberde, yine 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkındaki kararın da bugün verileceği hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:19
  1. Ardahan
  2. Elazığ
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Öztürk Yılmaz
  6. Türkçe ezan

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