CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu
AK Parti'nin Ankara adayını, Turgut Altınok olarak açıklamasının ardından CHP'de panik başladı. Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu Turgut Altınok'un Belediye Başkanı olduğu Keçiören'de açıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ankara adayının Turgut Altınok olarak açıklanmasının ardından CHP'de panik başladı.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu, Turgut Altınok'un Belediye Başkanı olduğu Keçiören'de açıyor.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.