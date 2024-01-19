  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İspanya'dan kötü haber: tarihinin en kötü kuraklığı yaşanıyor! Halk deniz suyu içmeye başladı! Canlı için gizli tehlike

Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

İzmir merkezli 3 ilde son yılların en büyük operasyonu: 11 milyar liralık vurgun

Son dönemde artış gösterdi! Gribal enfeksiyon neden uzun sürüyor?

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Gazeteciye saldırmak CHP’nin geninde var! A Haber muhabirine tekmeli saldırı

Diyarbakır'da bir iddialı çıkış, açılıyor: Ünlü Türk devi Sezai Karakoç'un adı verilecek! Müthiş haberi ortaya çıktı

Mavi Vatan'da gurur günü! Türk denizleri onlara emanet
Gündem CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu
Gündem

CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-19 22:21:00 - 2024-01-19 22:38:24
CHP'de Turgut Altınok paniği! Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu

AK Parti'nin Ankara adayını, Turgut Altınok olarak açıklamasının ardından CHP'de panik başladı. Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu Turgut Altınok'un Belediye Başkanı olduğu Keçiören'de açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ankara adayının Turgut Altınok olarak açıklanmasının ardından CHP'de panik başladı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu, Turgut Altınok'un Belediye Başkanı olduğu Keçiören'de açıyor.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ
AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!

Siyaset

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!

Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı
Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı

Siyaset

Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Siyaset

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!
Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!

Gündem

Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23