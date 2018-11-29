CHP'de toplu istifa! Zehir zemberek sözler

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, görevinden istifa ettiğini bildirerek, "Ayrıca tüm il yönetim kurulu üyelerimiz de topluca istifa etmiştir" dedi.

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı'nın ve yönetim kurulunun genel merkezin talimatıyla görevden alınmasını kınadığını söyledi.

'İlçe başkanını derhal görevden al'

Merkez ilçe yönetiminin, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun isteği üzerine görevden alındığını düşündüklerini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekili ve merkez ilçe başkanımız Gölbucaklı arasında ekim ayında basit bir sürtüşme yaşandığını duydum. Sayın Aysu Bankoğlu da beni arayarak 'İlçe başkanını derhal görevden al. Almazsan seni de görevden alırım.' dedi. Bu konuşmayı nezaketin dışında olmasına rağmen siyasetteki yeniliğini düşünerek görüşebileceğimizi belirttim. Kendisi vekil olduğu günden beri her türlü davetimize rağmen partimize gelmemiştir. Gelinen bu durumda ilçe başkanımız vekilin beyanına dayanarak görevden alınmıştır."

Örgütleri dışlayan antidemokratik davranışları kınadığını ifade eden Erkan, "Sürekli olarak liyakattan bahseden ve gerek Genel Başkan, gerekse Genel Basın Sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelime parti içinde gerçek anlamını bulmamaktadır." dedi.

'Seçimleri kazanma şansı kalmamıştır'

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşılan şudur ki genel merkezimiz birkaç kişinin idaresinde bir yapıya bürünmüştür. Şu unutulmamalıdır ki örgütler olmazsa genel merkez olmaz. Kendi başınıza yürüyeceğiniz bu yolda sizlere hayırlı yolculuklar diliyor, bu şekildeki bir zihniyetle birlikte çalışmayı reddediyor ve il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerimiz de topluca istifa etmiştir."

Erkan, gazetecilerin görevden alma ve istifaların yerel seçimlerde partiyi nasıl etkileyeceğine yönelik sorusu üzerine, "Bana göre partimizin Bartın belediye başkanlığı seçimlerini kazanma şansı kalmamıştır. Bunu genel merkezimizle de görüştüm ama cevap veremediler." ifadelerini kullandı.