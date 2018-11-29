0553 313 94 23

CHP'de toplu istifa! Zehir zemberek sözler

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Zorla görevinden alındığını iddia eden Erkan, partisiyle ilgili olarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:31
CHP'de toplu istifa! Zehir zemberek sözler

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, görevinden istifa ettiğini bildirerek, "Ayrıca tüm il yönetim kurulu üyelerimiz de topluca istifa etmiştir" dedi.

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı'nın ve yönetim kurulunun genel merkezin talimatıyla görevden alınmasını kınadığını söyledi.

'İlçe başkanını derhal görevden al'

Merkez ilçe yönetiminin, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun isteği üzerine görevden alındığını düşündüklerini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekili ve merkez ilçe başkanımız Gölbucaklı arasında ekim ayında basit bir sürtüşme yaşandığını duydum. Sayın Aysu Bankoğlu da beni arayarak 'İlçe başkanını derhal görevden al. Almazsan seni de görevden alırım.' dedi. Bu konuşmayı nezaketin dışında olmasına rağmen siyasetteki yeniliğini düşünerek görüşebileceğimizi belirttim. Kendisi vekil olduğu günden beri her türlü davetimize rağmen partimize gelmemiştir. Gelinen bu durumda ilçe başkanımız vekilin beyanına dayanarak görevden alınmıştır."

Örgütleri dışlayan antidemokratik davranışları kınadığını ifade eden Erkan, "Sürekli olarak liyakattan bahseden ve gerek Genel Başkan, gerekse Genel Basın Sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelime parti içinde gerçek anlamını bulmamaktadır." dedi.

'Seçimleri kazanma şansı kalmamıştır'

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşılan şudur ki genel merkezimiz birkaç kişinin idaresinde bir yapıya bürünmüştür. Şu unutulmamalıdır ki örgütler olmazsa genel merkez olmaz. Kendi başınıza yürüyeceğiniz bu yolda sizlere hayırlı yolculuklar diliyor, bu şekildeki bir zihniyetle birlikte çalışmayı reddediyor ve il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerimiz de topluca istifa etmiştir."

Erkan, gazetecilerin görevden alma ve istifaların yerel seçimlerde partiyi nasıl etkileyeceğine yönelik sorusu üzerine, "Bana göre partimizin Bartın belediye başkanlığı seçimlerini kazanma şansı kalmamıştır. Bunu genel merkezimizle de görüştüm ama cevap veremediler." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:31
  1. Bartın
  2. chp
  3. bartın
  4. CHP'de istifa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "Daha güzel bir dünyada yaşamak bütün insanların hakkıdır. Parlamenterler olarak hepimize görev düşmektedir."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "Daha güzel bir..
    2. GÜNCELLEME- Bodrum'da kuvvetli sağanak
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "İstersek..
    4. Başkentte AVM'de yangın paniği
    5. Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde..
    6. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6..
    7. Van'da uçak kazası tatbikatı
    8. "Petrol yerine artık bilginin..
    9. İstanbul için uyarılar peş peşe..
    10. Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
    11. Samet Aybaba'dan MHK'nın kararına tepki
    12. Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör
    13. "Telefona Dokunma Kitaba Dokun"
    14. Firari Akın İpek'in iade süreci
    15. Amasya'da büyükbaş hayvan bulunan tır..
    16. "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar..
    17. Altının kilogramı 203 bin 100 liraya..
    18. Renault Trucks'tan "sıfır faiz"..
    19. Muhalefette paylaşım kavgası başladı!
    20. Adana Demirspor'da Boluspor maçı..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti