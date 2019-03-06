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CHP'de toplu istifa depremi!

Bingöl'ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Ali Altınbaş, yönetim kurulunda bulunan 16 kişiyle birlikte partiden istifa etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:44
CHP'de toplu istifa depremi!

Genç'te 16 yıldır CHP İlçe Başkanlığı yapan Ali Altınbaş, basın açıklamasıyla 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

CHP'de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş, şöyle konuştu:

"21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili'yim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski Genel Başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl'de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki 'Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl'de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?' Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl’de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı" dedi.

Altınbaş, herhangi bir partiye geçmeyi de düşünmediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:44
  1. chp
  2. istifa
  3. Bingöl

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