CHP’de tecavüzden sonra şiddet furyası

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Son aylarda taciz ve tecavüz skandallarıyla sarsılan CHP teşkilatlarında da şimdi de kadına yönelik şiddet furyası baş gösterdi. Parti içerisinde adeta salgın halini alan kadına yönelik cinsel zorbalık vakalarına ses çıkarmayan tepe yönetimi benzer tavrını şiddet olayları karşısında da sürdürüyor.

Önce İstanbul şimdi de Giresun

Daha önce CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adamları ‘hizmet’ beklentisini dile getirdiği için Eyüp’te Aysel Topçu isimli kadının burnunu kırarken; son olarak da Giresun’da CHP’li Eynesil İlçe Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in ekipleri Ülfet Dikici isimli yaşlı kadını öldüresiye darp etti. Daha önce de yakın zaman içerisinde birçok CHP’li isim kadınlara yönelik şiddet vakalarıyla gündeme gelmişti.

Feministler CHP şiddetine kör

Yerel seçimlerde göstermelik bir seçim başarısı kazanan CHP’li isimler koltuğa oturdukları günden bu yana Ortaçağ dönemini hatırlatan zorbalıklara imza atıyor. Kadın hakları konusunda esip gürleyen CHP’lilerin hışmına ise hiçbir fiziksel karşı koyma kuvveti olmayan kadınlar maruz kalıyor. Son olarak Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, parkın temizlenmesini rica eden Ülfet Dikici isimli yaşlı kadına öldüresiye dövdürdü. Akıl almaz şiddet sonrası gözleri ve yüzü şişen kadın mağduriyetini anlatsa da sözde kadın hakları savunucuları kör kalmayı tercih etti.

Hizmet isteyen kadınlara darp

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adamları da bir kadını darp etti. Eyüp’teki kentsel dönüşüm projesi kapsamında, mahalledeki bir alanın toplanma kampı olarak kalmasını isteyen Aysel Topçu, İmamoğlu’nun hışmına uğradı. İmamoğlu’na bağlı ekipler Topçu’nun burnunu kırdı. Ağzı burnu kanlar içinde kalan kadın, İBB yetkililerinden yardım istese de kimse sesini duymadı. Aynı İmamoğlu, başörtülü kadınlara cinsel zorbalıkta bulunan Meltem Şişli isimli bürokratına da sahip çıktı. Başörtülü kadınlara cinsel imalarda bulunan Şişli’yi İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden alan İmamoğlu, daha sonra kendisine bağlı iştiraklerde çalıştırmaya devam etti. 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde de başörtülü bir kadın müşahit CHP’li görevlilerin saldırısına uğradı. AK Parti adına müşahitlik yapan başörtülü Fatma Şeyma Ağaca, CHP’liler tarafından darp edildi.

Kadın görevlilere de saldırdılar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tek suçu görevini yapmak olan bir kadın polisi Validebağ korusu önünde yumrukladı. CHP’deki kadın düşmanlığı trajikomik vakaların yaşanmasına da neden oldu. Öyle ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun otobüsüne binmeye çalışan çarşaflı bir kadın, sırf kıyafetinden dolayı partililerden dayak yemişti. Otobüse binmeye çalışan kadının, Baykal döneminde başlatılan ‘Çarşaf’ açılımını protesto etmeye isteyen CHP eski milletvekili adayı Kıymet Özgür olduğu anlaşılmıştı.

