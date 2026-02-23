CHP’de tacizciye ödül gibi dönüş! 17 yaşındaki kızı taciz eden müptezele kucak açtılar: Kirli ittifak Osmangazi’de hortladı!

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır: "Karalama" dedi, geri döndü!

2021 yılında patlak veren skandalda, kendisine "Ağabey" diyen 17 yaşındaki evladımıza "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" diyerek sarkıntılık yapan Mete AKYOLCULAR, o dönem sıkışınca "Karalama kampanyası" yalanına sarılmıştı. SABAH gazetesinin belgeleriyle ortaya koyduğu bu iğrençlik sonrası istifa ettirilen AKYOLCULAR’ın, aslında partiden bağının hiç koparılmadığı ortaya çıktı.

Tacizciye belediye bütçesi emanet!

CHP’li Osmangazi Belediye Başkanı Erkan AYDIN’ın yanından bir an olsun ayrılmayan tacizci eski başkanın, belediyenin organizasyon işlerini yürüttüğü belirlendi. Milletin parasının, adı taciz dosyalarına karışmış bir isme organizasyon şirketleri üzerinden aktarılması "Pes" dedirtti.

İşte CHP’nin "Ahlak" karnesi:

Genç Kızlara Kanca: 17 yaşındaki parti üyesi kıza WhatsApp üzerinden bitmek bilmeyen taciz mesajları.

17 yaşındaki parti üyesi kıza WhatsApp üzerinden bitmek bilmeyen taciz mesajları. Fiziksel Saldırı: Parti sekreteri Z.G.’ye yönelik elle taciz ve sarkıntılık iddiaları.

Parti sekreteri Z.G.’ye yönelik elle taciz ve sarkıntılık iddiaları. Ödüllendirme Sistemi: Skandalın ardından ihraç edilmek yerine belediyede iş takibi yapma yetkisi.

Erkan AYDIN bu arsızlığa neden ortak oluyor?

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan AYDIN’ın, toplumun nefretle karşıladığı bu şahsı neden koruma kalkanına aldığı merak konusu oldu. Belediyenin etkinliklerini ve iş bağlantılarını Mete AKYOLCULAR üzerinden yürüten AYDIN, Bursalıların vergilerini taciz şaibesi altındaki bir isme peşkeş çekerek skandala ortak oluyor.

Mağdurun ahı CHP’yi yakacak!

O dönem "Abi" dediği adamın iğrenç teklifleriyle dünyası kararan genç kızın ve fiziksel tacize uğrayan Z.G.’nin feryadına kulak tıkayan CHP Genel Merkezi, yine şaşırtmadı. "Kadın hakları" diye mangalda kül bırakmayanların, mevzu kendi içlerindeki tacizciler olunca nasıl "Kör, sağır ve dilsiz" kesildiği bir kez daha tescillendi.