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Gündem CHP'de sürpriz aday: Yanında çok önemli isimler var
Gündem

CHP'de sürpriz aday: Yanında çok önemli isimler var

Yeniakit Publisher
2023-09-14 12:41:00 -
CHP'de sürpriz aday: Yanında çok önemli isimler var

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın genel başkanlık adaylığını açıklaması beklenirken, sürpriz bir isim daha ortaya çıktı. Parti içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı belirtildi. CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Öymen'in kurduğu harekette ise dikkat çeken isimler yer alıyor.

CHP'de Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen'in de kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkması bekleniyor.

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmasında yeterli olmadı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan Kılıçdaroğlu'nu artık partinin başında görmek istemeyenler ise bir bir harekete geçmeye başladı.

 

Özel'in ardından sürpriz aday

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir." sözleriyle resmi olmasa bile fiili olarak adaylığını ilan ettiğini belirtti.

Özel, cuma günü açıklayacağı tutum belgesi ile adaylığını resmi bir şekilde duyurmaya hazırlanırken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun yeni rakibi Örsan Öymen

Parti içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı belirtildi. CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Öymen, geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda "KAMUOYUNA DUYURU: 15 Eylül 2023 tarihinde Cuma günü CHP’deki Kurultay sürecine yönelik CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. (Not: Tarih ve yerle ilgili kararı geçen hafta aldık, ilgili yazışmaları geçen hafta ve dün gerçekleştirdik)" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın kaynaklar, Öymen'in bu toplantıda genel başkanlık adaylığını açıklayacağını belirtti.

 

Harekette dikkat çeken isimler var

Öymen'in kurduğu İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kadrosunda ise şu isimler yer alıyor

CHP üyesi Ahmet Fethi Oral, 19. dönem SHP, 20., 22., 23. dönem CHP Milletvekili ve Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, CHP üyesi Ali Aydemir, CHP üyesi Aydın Keleşoğlu, CHP üyesi Ayhan Tuğsuz, CHP üyesi Prof. Dr. Bengi Başer, CHP üyesi Cezmi Doğaner, CHP üyesi Devrim Ercan, 24. dönem CHP Milletvekili Dilek Akagün, 24. dönem CHP Milletvekili Doğan Şafak, CHP üyesi Ekrem Demir, CHP üyesi Ergun Fersoy, CHP eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan, CHP eski Parti Meclisi üyesi Hüsniye Kaya, CHP üyesi Işık Özkefeli, 23. ve 24. dönem CHP Milletvekili İsa Gök, CHP üyesi İsmail Yetkin Özden, 22. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, CHP üyesi Metin Gazioğlu, CHP üyesi Mustafa Metin, CHP üyesi Muzaffer Koç, CHP üyesi Naci Günday, 23. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, 23. ve 24. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, CHP üyesi Recep Bakırtaş, 24. dönem CHP Milletvekili ve CHP eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP üyesi Prof. Dr. Tamer Koldaş, CHP üyesi Emekli Amiral Türker Ertürk, 19., 20. ve 21. dönem DSP Milletvekili ve CHP üyesi Uluç Gürkan, CHP üyesi Utkan Güneş

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