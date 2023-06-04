CHP’de Stratejistler-Reklamcılar kavgası 49 milyonu ben almadım

CHP'liler arasında parti içinde zaman zaman süren kavgaların bir benzeri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında kampanyalarının yürüten isimler arasında da kendini gösterdi.

Seçim kampanyası sırasında reklam panolarını süsleyen afişlerde yer alan slogan, seçim şarkılarını ve Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyasında yer alan videolarını hazırlayan ekibin yol gösteren ismi Akan Abdula reklamcı değil stratejist olduğunu açıkladı. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ilk seçim sonuçlarındaki başarısızlığın belli olması ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıyı gösterdiği Akan Abdula'nın seçim sırasındaki yoğun çalışmaları karşılığında 49 milyon TL ödeme aldığı ise haberlerde yerini almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAMPANYASINI YÖNETEN İKİ İKİ İSİM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü rakibi Recep Tayyip Erdoğan karşısında verdiği seçim mücadelesinde seçim kampanyalarını iki isime emanet etmişti. PC İletişim VE Medya'yı yöneten Kazım Ali Kiremitçioğlu ve FutureBright'ı yöneten Akan Abdula... Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası sırasında kesenin ağzını açtığı ve toplamda 356 milyon TL ödediği de haberlere yansımıştı. Haberler arasında bu miktarın 49 milyonluk kısmının ise Akan Abdula'nın payı olduğu belirtilmişti. Akan Abdula böyle bir ödeme almadığını açıkladı ancak Ali Kiretimçioğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.