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Siyaset CHP’de son gün istifası!
Siyaset

CHP’de son gün istifası!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 11:19:00 -
CHP’de son gün istifası!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir açıklama yapan Hüseyin Türk, ''Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından atama geldi

CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün istifasının ardından aday değişti. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

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