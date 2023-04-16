CHP'de şok gelişme! “Resmen soyulduk” deyip duyurdular

CHP'nin, İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne seçilecek sıralardan en az 30 milletvekili için kontenjan ayırmasının tartışması sürüyor.

Birçok CHP'li yönetici Meclis seçiminde çoğunluğu sağlamak için bu iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söylese de parti içinde diğer partilere kazandırılacak milletvekili sayısının çok fazla olduğunu dile getirenler de var.

"Bu işbirliği 2 getirecekse 4 götürecek"

Parti içinde "Soydular bizi. Bu iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek" yorumu yapanlar, bazı kentlerde Yeşil Sol ve TİP'e oy kayışı olabileceğini kaydediyor.

CHP'de diğer partilerle yapılan iş birliği öncesi parti oyunun yüzde 26.5-27 bandında olduğu kaydediliyordu. Gazeteduvar'ın haberine göre iş birliği sonrası ölçümlerin ise önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

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