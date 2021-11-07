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Siyaset CHP'de seçimin sonucu belli oldu!
Siyaset

CHP'de seçimin sonucu belli oldu!

CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimle Gençlik Kolları yeni Genel Başkanı Gençosman Killik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:01:00 -
CHP'de seçimin sonucu belli oldu!

CHP Gençlik Kollarının 16. Olağan Genel Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanlığına 383 oy alan Gençosman Killik seçildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayın Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yaptı.

Oy verme işlemi 2 saat sürdü

Tek listeyle gidilen seçimde 2 saat süren oy verme işleminden sonra sayıma geçildi.

414 delegenin oy kullandığı kurultayda, 383 oy alan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçildi.

 

 

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