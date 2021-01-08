CHP’de sapıklık sınır tanımıyor

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CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın danışmanı Rafet Yurdakul’un kendinden oldukça genç Bulgaristanlı bir kadınla görüntülü şekilde sohbet ederken tamamen soyunduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü...

Başkanın danışmanı

Bursa’da genç bir kızı telefonla taciz eden Mete Akyolcular’ı, tacizden haberi olduğu halde kollayan ve 1 yıl sonra Osmangazi İlçe Başkanı yapan CHP’nin İl Başkanı İsmet Karaca, bir kadınla uygunsuz görüntüleri medyaya sızan Rafet Yurdakul’u da danışmanı yaptı. Böylece 2020 yılında siyaset arenasında sadece taciz, tecavüz ve sarkıntılık gibi yüz kızartıcı olaylarla yer alan CHP’de bir skandal daha patlak verdi.

İroni yapmış

Bursa’da yaşayan ve CHP’de çeşitli kademelerde görev alan ve son olarak Yıldırım İlçesi yöneticiliği yapan ve halen parti delegesi olan Rafet Yurdakul, geçen Eylül ayında sosyal medyadan yaptığı duyuruda, CHP İl Başkanı İsmet Karaca’nın siyasi başdanışmanı olduğunu açıkladı. Ancak Yurdakul’un kendisini Bulgaristan’dan arayan bir kadınla görüntülü görüşme yaparken çırılçıplak soyunduğu fotoğraflar ortaya çıkınca, yine sosyal medya üzerinden “İroni yaptım, danışman olmadım’ paylaşımı yaptı.