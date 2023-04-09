CHP'de Sadullah Ergin krizi! Hatay'dan çektiler, Ankara'ya iliştirdiler

Seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girme kararı alan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi küçük partilerin meydana getirdiği liste krizi derinleşti. Gelecek Partisi Kurucularından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin üzerinden başlayan tartışmalar kördüğüme dönünde CHP ve Deva’dan son dakika manevrası geldi.

BABACAN DİRENDİ, ERGİN KAYDIRILDI

Haber7’nin edindiği bilgilere göre, Sadullah Ergin’in CHP Hatay milletvekili listesinin 1’inci sırasından aday gösterilmesi büyük tepki çekince geri adım atıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ergin isminde ısrar etmesi üzerine ikinci formül geliştirildi. CHP ve Deva Parti’li kurmayların CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek Sadullah Ergin’in listesini kaydırma kararı aldığı öğrenildi.

BAŞKENT’TEN ADAY

Buna göre Hatay’da 1’inci sıra Sadullah Ergin’e verilmeyeceği bildirildi. Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin’in, CHP’nin Ankara listesine kaydırıldığı saptandı.

Deva Parti’li Ergin’e CHP Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan yer açıldığı belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylelikle 14 Mayıs genel seçimlerinde Sadullah Ergin, CHP’nin Ankara milletvekili adayı olarak seçmen karşısına çıkacak.

CHP’de muhalefetin başkentte Sadullah Ergin’e yönelik ne yönde tepki oluşturacağı ise merak konusu.

DAVUTOĞLU'NUN SAĞ KOLU ANKARA'DAN

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı da Sadullah Ergin’le birlikte CHP’nin Ankara 1’inci bölgeden aday olarak TBMM’ye girme hazırlığı yapacak.

CHP ile Gelecek Partisi arasında yapılan pazarlıklar neticesinde GP’nin iki numaralı ismi Mustafa Nedim Yamalı’nın CHP 1. bölge 6’ıncı sıradan aday gösterileceği kaydedildi.

CHP listesinden vekil adayı olan Nedim Yamalı, eski AK Parti Ankara İl Başkanıydı.

“HAİN” TEPKİSİ

CHP’ye yakınlığıyla bilinen eski Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sadullah Ergin’in CHP listesinden aday gösterilmesine tepki göstermişti.

Özdil, “Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…” demişti.