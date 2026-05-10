CHP'de rüşvet ve usulsüzlük depremi: "Adaylık ücreti" ve "kayıt dışı para" itirafları ortalığı karıştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek’e yönelik rüşvet soruşturması kapsamında oğlu Gökhan Böcek’in verdiği ifadeler şok etkisi yarattı. Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisinden 1 milyon avro istediğini ve bu parayı Ankara’da Genel Merkez’de ismini bilmediği bir kişiye teslim ettiğini öne sürdü.

Böcek ifadesinde, "Veli Ağbaba benden 1 milyon avro yardımda bulunmamı istedi. Paranın niçin istendiğini sorduğumda, bana Özgür Özel’in talimatı olduğunu söyleyerek 'Adaylık ücreti gibi düşün' dedi" ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul ve Manisa eksenli 20 milyon dolarlık rüşvet iddialarının da soruşturma dosyasına girdiği görüldü.

Eski başkandan itiraf: "Özgür Özel’e elden nakit para verdim"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak çarpıcı itiraflarda bulundu. Yalım, 2023 yılındaki kurultay öncesinde Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini iddia etti.

Yalım’ın ifadelerindeki diğer detaylar ise şöyle:

Adrese Teslim Para: 200 bin TL’nin Özgür Özel’in Manisa’daki evine bırakıldığı, 1 milyon TL’nin ise Denizli’de bir yakınına teslim edildiği öne sürüldü.

Belediye Kesesinden VIP Araç: Özgür Özel’e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddia edildi.

Özgür Özel’e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddia edildi. Hediye Çantalar ve Saat: Yalım, Özel ailesine 2022 yılında lüks hediyeler ve bir saat gönderdiğini de beyan etti.

Özgür Özel: "Kamu zararı varsa öderiz"

Hakkındaki iddialara yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, VIP araçla ilgili bazı detayları doğrularken savunma yapmakta zorlandı. Aracın aksesuar ve fatura süreçlerinin Özkan Yalım’ın yönlendirmesiyle yürütüldüğünü belirten Özel, "Eninde sonunda parasını biz ödemişiz. Şahsi cebime giren bir şey yoktur. Eğer bir kamu zararı varsa karşılanır" diyerek usulsüzlük ihtimaline açık kapı bıraktı.

Afyonkarahisar’da rüşvet trafiği ve "Kocanı boşa" çıkışı

Öte yandan, AK PARTİ’ye katılacağı konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili tartışmalar da büyüyor. Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem’in bir restoranda para dolu çanta aldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından rüşvet trafiğinin 700 milyon lirayı bulduğu iddia ediliyor.

Özgür Özel, kendisine ulaşamadığını belirttiği Köksal hakkında yaptığı açıklamada, "Gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" dediğini aktararak, skandalların boyutu karşısında sergilenen tavrı gözler önüne serdi.

{relation id:2000495 slug:'chpde-itirafci-depremi-sira-kucuk-sazanda'}