CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'daki oy sayım tutanakları üzerinde yapılan usulsüzlükler ve oy kaydırma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Her seferinde demokrasi iddiasında bulunan CHP’de ise panik havası hakim.

Ne bu acele?

Ancak oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan CHP yönetiminin aceleci tavrı dikkat çekiyor. İstanbul'daki sonuçlar üzerinden yeni bir belirsizlik, kutuplaşma yaratmaya kimsenin hakkı olmadığını belirten CHP sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi gerektiğini ileri sürdü.

Her seçimde elinde belge olmamasına rağmen çalıntı oy ve usulsüzlük yaygarası kopartan CHP’nin sözcüsü Öztrak, ilk defa bir seçim için ‘Milli irade’ vurgusu yaptı.

Henüz tespit edilebildiği kadarıyla Ankara ve İstanbul’da seçimin sonucunu tamamen değiştirecek usulsüzlükler ve oy kaydırmaları yapıldığını gösteren belgeler gündeme bomba gibi düştü. AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in iddialı sözleri

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde hile yapıldığı iddaları gündemdeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim öncesi sözleri akıllara geldi. İki lider seçim öncesinde sürekli olarak Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi büyük şehirlerini alacaklarından 'emin bir şekilde' konuşmuştu.