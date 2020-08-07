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Siyaset

CHP'de panik başladı! Kafancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı

Muharrem İnce'nin yeni parti hamlesi CHP'yi panikletti. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, teşkilatlarla görüşerek İnce hakkında talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:44:00 -
CHP'de panik başladı! Kafancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı

Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı, CHP tabanı hareketlendi.

İnce’nin sosyal medya paylaşımlarının altına CHP’li yöneticilerin yorum yapması Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı harekete geçirdi. Salıcı, il başkanları ve yöneticilerine “Sayın Muharrem İnce’nin adını da karıştırarak televizyonlarda bol dedikodulu tartışmalar yapılmakta. Hiçbir il başkanımız veya örgüt yöneticimiz bu tartışmalarda açıklama yaparak veya sosyal medya üzerinden görüş belirtmesin” mesajı gönderdi.

Akşam'ın haberine göre, Salıcı’nın ardından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 39 ilçe başkanına İnce’nin hiçbir paylaşımına yorum yapılmamasını belirterek ‘tek kelime yazmayın’ talimatı gönderdi.

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Yorumlar

ahmet

bakın demokrasiye korkaklar altlarına kakaladılar adamın adını anmaktan nasıl korkuyorlar siz zaten iyi demokrat sanıyorsanız kendinizi bu adamın adının anılması size neden dokunuyor ki niye korkuyorsunuz ki.demek size zararı olacak korkmayın akepeliler var ayrılıp parti kuranlara göz kırpın onlar zaten yalvarıyorlar içinize onları alın.güçlenirsiniz.
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Europa

Seçimsiz Tek partili cumhuriyet yillaridan tek farki kaldi chp nin oda ,Tc ve turkler hariç turk dusmanlariyla Yol almayi istiyen bir chp var !!! Pkk hdp dusman bati zionistler chp nin kanklari ve Ya sahipleri nasil gormemistir isterseniz.
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