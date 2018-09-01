CHP'de ortalık fena karıştı! Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler başına bela oldu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nde 'küskün seçmen'le ilgili ilginç ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti'ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti'ye oy versin" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Bu açıklama parti tabanında tepki topladı. Parti Meclisi üyesi Necati Yılmaz"Partisini iktidar yapmak isteyen bir siyasetçi seçmenin duyarlılıklarını önemser, seçmenle inatlaşmaz, kavga etmez, tehdit etmez. Başka bir partiye oy ver, beğenmiyorsan Ülkeyi terk et git demez. Şayet derse partisine bağlılığı tartışmalı hale gelir" dedi..