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CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra düzeltme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ilk olarak Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra Öztrak bir kez daha kameraların karşısına geçti ve"Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçilmiştir. Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:53
CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra düzeltme

CHP'de Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." İfadelerini kullanmıştı. Öztrak dakikalar sonra ise bir açıklama daha yaparak Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçilmiştir. Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur" dedi.

MYK sonrası basın açılamasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hiç kimsenin ne ezan ne de diğer kutsallarla hiçbir sorunu yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın açıklamasında bulundu. Öztrak yaptığı basın açıklamasında, "Niyet bellidir. 31 Mart'a kadar milletin gerçek gündemi olan milletin mutfağındaki yangını konuşturmamak, artan işsizliği ve ekonomideki daralmayı gizlemek. Sarayın ve saray sosyetesinin nezdinde milletin dertlerinin hiçbir önemi yoktur. Millet sadece onların saltanatlarını sürdürmek için bir araç haline gelmiştir. Milletin satın alma gücü eriyormuş, millet işsiz kalıyormuş, ocaktaki tencereler bomboşmuş, sarayın ve damadının umurlarında bile değil. Varsa yoksa kendi koltukları. Bu koltuk sevdasına da beka diyorlar. Kendilerini vazgeçilmez zannediyorlar" ifadelerini kulandı.

"Edremit Belediye Başkan adayı önemli bir hata yaptı..."

Öztrak, "Millet İttifakının Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan'ın yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu da, "Edremit Belediye Başkan adayı önemli bir hata yaptı. Bu nedenle kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi" şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:53
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