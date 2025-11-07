  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!

Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim

Şırnak ve Hakkari’de devrim gibi gelişme! Terör mağaralarından bilim merkezlerine

Enerji Bakanı’ndan CHP’nin ‘boş tüp’üne olay cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

F-35’ten bile daha az maliyetli! Polonya ve Romanya hava sahasına Türk gözü

Bir bu eksikti! Yapay zekalı bakan ve milletvekili tartışması
Gündem CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale getiren o! O kel var ya, o kel!” gibi sözlü ifadelerle sataşan CHP’lileri Meclis üyeleri sakinleştiremedi.

Yerel seçimlerden sonra belediye meclisinde başlayan istifa dalgası CHP içinde yeni bir kavgayı tetikledi. CHP’den istifa eden ve belediye yönetiminde görev alan isimlerle mevcut CHP’liler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma küfürlü, hakaretli kavgaya dönüştü.

 

CHP’den istifa ettikten sonra belediye başkan yardımcılığına getirilen Sadi Teker, meclis oturumunda söz alarak eski partilisi Çetin Koç’a ağır ifadelerle yüklendi:

“Çetin Koç, namussuzsun sen!”

Teker’in bu sözleri üzerine meclis salonunda tansiyon yükseldi. Taraflar arasında sert sözler havada uçuşurken, ortam bir anda karıştı.

Bir başka eski CHP’li Ali Karahasanoğlu ise kavganın ortasında adeta sinir krizi geçirdi:

“Bu işi bu hale getiren o! O kel var ya, o kel!” dedi.

Tepkiler üzerine “Düzgün konuş!” diyenlere ise “Konuşmuyorum lan!” karşılığını vererek ortamı iyice gerdi.

“Parti terbiyesi kalmamış!”

Olayı yatıştırmaya çalışan meclis üyelerinin onca çabalarına rağmen kavgayı durdurmak mümkün olmadı. Bazı CHP’liler ise yaşananların partiye büyük zarar verdiğini belirterek, “İmamoğlu yolsuzluk dosyaları ile zaten başımız belada şimdi de milletin gözünün önünde birbirine hakaret eden bu isimler CHP’yi iyice rezil etti” ifadelerini kullandı.

Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş "CHP’nin projesi yok" diye
Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş “CHP’nin projesi yok” diye

Gündem

Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş “CHP’nin projesi yok” diye

CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor
CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor

Gündem

CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı
CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

Gündem

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza
Ekonomi

Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye Ene..
Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...
Gündem

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...

Türkiye'yi, Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Konstantinos Floros, "Komşumuzun köpekleri havlıyor, tasmasını koparırsa ka..
Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…
Gündem

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

CHP’nin kendi deyimiyle ‘hançerlenerek’ koltuğundan indirilen eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bülent Ecevit'in vefatının 19. yıl ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23