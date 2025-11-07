CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Yerel seçimlerden sonra belediye meclisinde başlayan istifa dalgası CHP içinde yeni bir kavgayı tetikledi. CHP’den istifa eden ve belediye yönetiminde görev alan isimlerle mevcut CHP’liler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma küfürlü, hakaretli kavgaya dönüştü.

CHP’den istifa ettikten sonra belediye başkan yardımcılığına getirilen Sadi Teker, meclis oturumunda söz alarak eski partilisi Çetin Koç’a ağır ifadelerle yüklendi:

“Çetin Koç, namussuzsun sen!”

Teker’in bu sözleri üzerine meclis salonunda tansiyon yükseldi. Taraflar arasında sert sözler havada uçuşurken, ortam bir anda karıştı.

Bir başka eski CHP’li Ali Karahasanoğlu ise kavganın ortasında adeta sinir krizi geçirdi:

“Bu işi bu hale getiren o! O kel var ya, o kel!” dedi.

Tepkiler üzerine “Düzgün konuş!” diyenlere ise “Konuşmuyorum lan!” karşılığını vererek ortamı iyice gerdi.

“Parti terbiyesi kalmamış!”

Olayı yatıştırmaya çalışan meclis üyelerinin onca çabalarına rağmen kavgayı durdurmak mümkün olmadı. Bazı CHP’liler ise yaşananların partiye büyük zarar verdiğini belirterek, “İmamoğlu yolsuzluk dosyaları ile zaten başımız belada şimdi de milletin gözünün önünde birbirine hakaret eden bu isimler CHP’yi iyice rezil etti” ifadelerini kullandı.