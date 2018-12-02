CHP'de Mansur Yavaş krizi: Rozet takmazsa aday olamaz

yeniakit.com.tr 2019'un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, CHP halen adaylarını belirleyemedi. Adaylarını AK Parti'nin çıkaracağı isimlere göre belirleyecek olan ana muhalefet, İYİ Parti'nin desteğini alarak seçimlere girmek istiyor. Buna karşın, CHP ve İYİ Parti'nin ortak Ankara adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş'ın, ana muhalefetin adayı olma ihtimali kalmadı. MHP kökenli Yavaş, CHP'li olmadığını ve Ankara'nın "rozetsiz" yönetilmesi gerektiğini söylemişti. Yavaş'ın ismini anmadan bu konuda açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Adayımız, partimizin rozetini takmak zorunda" diye konuştu.

Torun, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları cevapladı.

"İstanbul adayı" açıklaması

Torun, İstanbul'u kazanmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın "etkisini azaltacak" bir aday göstereceklerini söyledi. Net bir isim veremeyen Torun, Ekrem İmamoğlu'nun gerekli tariflere uyduğunu belirtti. Muharrem İnce hakkındaki soruyu ise Torun, "Yetkili organlarımız karar verecek" diye cevapladı.

Yavaş'a kapı kapandı

Ankara adayları hakkında konuşan Seyit Torun, "Biz Ankara'dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda" dedi. İsmi CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak da geçen Yavaş ise, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP'li olmadığı belirtmişti. Ayrıca Ankara'nın "rozetsiz" yönetilmesi gerektiğini savunan Yavaş, “Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.” demişti.