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Gündem CHP'de 'Mamak' krizi! Mansur Yavaş kazan kaldırdı
Gündem

CHP'de 'Mamak' krizi! Mansur Yavaş kazan kaldırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 08:57:00 -
CHP'de 'Mamak' krizi! Mansur Yavaş kazan kaldırdı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş bu kez de Mamak'ta 'aday' krizi çıkardı. Özarslan, Mamak'tan aday gösterilmeyince kazan kaldıran Yavaş, Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile Parti Yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıktığı iddia edilmişti. CHP yönetiminin Etimesgut Belediye Başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu parçası Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi sonrası Yavaş'ın masayı terk ettiği ifade edilmişti. Yavaş'ın İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istediği, talebinin kabul edilmemesi durumunda 'adaylıktan çekilirim' resti çektiği öne sürülmüştü.

Yavaş ile Beşikçioğlu geride kalan gün yan yana fotoğraf vermiş 'aramızda bir sorun yok' mesajı vermişti.

ETİMESGUT OLMADI MAMAK'I VERİN

Yavaş, bu kez de Mamak adayı olarak Özarslan'ı istedi fakat bu talep de parti yönetimi tarafından reddedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

T24'ün haberine göre, Mansur Yavaş istediği ismi aday yaptıramayınca başdanışman olarak atadı

Özarslan, Mamak'tan aday gösterilmeyince Yavaş, Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı.

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