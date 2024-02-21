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Siyaset CHP'de liste krizi bir ili daha topluca istifaya sürükledi!
Siyaset

CHP'de liste krizi bir ili daha topluca istifaya sürükledi!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 16:42:00 -
CHP'de liste krizi bir ili daha topluca istifaya sürükledi!

CHP Gaziantep İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa etti.

Meclis üyelikleri listesini beğenmeyen CHP Gaziantep ilçe teşkilatı topluca görevi bıraktı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran CHP'li il başkanı Reisoğlu, “Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim” dedi.

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

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