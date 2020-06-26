CHP'de kurultay öncesi savaş başladı! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

CHP'de 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna talip olan CHP Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde aldığı yenilgileri hatırlatarak CHP oylarının giderek eridiğine dikkat çekti. Parti içi demokrasi kültürünün olmamasından dert yanan eski vekil, ''başarısız olan genel başkan gitsin'' çağrısında bulundu.

"2011 yılındaki genel seçimlerde oy oranını 25.9'a kadar yükselten partimiz .Daha sonra girdiği her seçimde maalesef oy kaybederek 2018 seçmelerinde yüzde 22.6 ya kadar gerilemiştir." diyen Aytuğ Atıcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na savaş açtı.

Atıcı, CHP'nin art arda aldığı seçim yenilgilerini hatırlattı ve oylardaki düşüşe karşı ''önlem alınmalı'' çağrısında bulundu.

"Bu gerilemeyi bir alarm olarak görmek ve önlem almak gerekmektedir." diyen Atıcı, Kılıçdaroğlu'na "Yerel seçimdeki sonuçlara güvenme'' mesajı verdi. HDP ile yapılan örtülü ittifaka dikkat çekti.

CHP'nin önce kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurgulayan Atıcı, "2019 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarı Millet İttifakı'nın desteği ve HPD seçmenin CHP'li adaylara oy vermesi ile kazanılmıştır. İttifak senaryolarını her an değişme durumu göz önüne alındığında partimizin önce kendi ayakları üzerinde yani öz gücü ile yükselmesi daha sonra ittifak arayışına girmesi gerekir." dedi.

Atıcı, ''başarısız olan gitsin'' diyerek Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

Başarısızlık kriterlerini sıralayan Atıcı, "Bir il başkanı ilçe başkanı veya genel başkan kendi sorumluluk alanında bir önceki seçimde partimizin ittifaksız olarak aldığı oy oranından binde 1 bile geriye düşse mutlaka istifa etmesi sağlanmalıdır." dedi.

"70 yıldır tek başına iktidar olmadığı halde..."

Parti içi demokrasi olmamasından dert yandı mersin eski milletvekili. CHP tabanının görmezden gelindiğini söyledi.

"70 yıldır tek başına iktidar olmadığı halde CHP'yi terk etmeyen sırf CHP'li olduğu için ağır bedeller ödeyen üyelerimizin kendi yöneticilerini doğrudan belirlemeye hakları vardır." diyen Atıcı, "Bu hak teslim edilmeli." ifadelerini kullandı.

Adaylık için destek istedi

Kendisine ait youtube kanalından açıklamalarda bulunan Aytuğ Atıcı, kurultay delegelerinden adaylığı için destek istedi.