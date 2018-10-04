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CHP'de koltuk savaşının adı 'İstanbul!' 5'inci aday da belli oldu

24 Haziran seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 5 isim aday oldu. Bu isimler; Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal ve son olarak Akif Hamzaçebi.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:39
CHP'de koltuk savaşının adı 'İstanbul!' 5'inci aday da belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeki en büyük hedefi konumunda.

Partide koltuk için şimdiden 5 aday var. Adaylar iddialı olsa da partide tam anlamıyla güven yaratabilen bir isim şu ana kadar yok. Bu yüzden tek bir kişinin ismi ön plana çıkmadı.

Hamzaçebi'ye soruldu

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, bugün Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Ardından gazeteciler "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı" yönünde bir soru sordu.

"ADAYLIKTAN GERİ DÖNMEM"

Hamzaçebi şu yanıtı verdi: "Söz ağızdan bir kere çıkar. İki buçuk yıl öne bu yola çıktığımı ifade ettim. Asla geri dönmek yok. İstanbul'u kazanana kadar çalışmalarımız devam edecek. Başka arkadaşlarımızda İstanbul için çalışma yürütebilir. Onların da en doğal hakkıdır. Sonuçta İstanbul'u yönetecek aday partimizin yönetimi tarafından belirlenecektir."

Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal adaylık için sıkı bir çalışma halindeler. Önümüzdeki günlerde adayın kim olacağı netleşecek.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:39
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Gürsel Tekin
  4. Mehmet Bekaroğlu
  5. Aykut Erdoğdu
  6. Mahmut Tanal
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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