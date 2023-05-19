CHP’de koltuk savaşı! Vekil olamayanların gözü...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinden sonra 2.Tur’a kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs pazar gününü bekliyor.

CHP SEÇİMLER DE İSTEDİĞİ BAŞARIYI YAKALAYAMADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı 28 Mayıs’ta yapılacak 2.Tur seçimlerine hazırlanırken CHP’de ise şimdiden yerel seçimler için koltuk kavgasının başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7’li masanın ve Yeşil Sol Parti ile HDP’nin desteğine rağmen istediği oy oranını elde edemeyen CHP, büyük bir şok yaşamıştı.Yine seçimlerde CHP oylarını yüzde 3 artırdı ancak listelerinden aday gösterdiği ittifak partilerinin ayrılmasının ardından sandalye sayısı bir önceki döneme göre düşmüş olacak.

CHP’DE SULAR DURULMUYOR!

Bu sonuçlarla beraber özellikle milletvekili olamayanların Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı çok öfkeli oldukları ve bir çok CHP’li etkili kişilerin gözünü belediyelere diktiği ifade edildi. CHP’de seçim sonrasında da başlayan tartışmaların ve hesaplaşmaların 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası dahada artarak devam edeceği ifade ediliyor.

ONURSAL ADIGÜZEL’İ GÖREVDEN BATTAL İLGEZDİ Mİ ALDIRDI?

Millet Ittifakı’nın en çok kaybedeni olarak belirlenen CHP’de başlayan ilk tartışmalarda CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden yarışmıştı. Adıgüzel’in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu.Ancak Adıgüzel ise yaptığı açıklamada kendisinin istifa ettiğini açıklamıştı. SüperHaber’in Ankara kulislerinden elde ettiği bilgilere göre Adıgüzel’i Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden aldırdı.Yine kulis bilgilerine göre İlgezdi yerel seçimlerde Ataşehir Belediyesi’ni isteyen Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın desteklediği Onur Adıgüzel’i bu nedenle CHP’den uzaklaştırdı.

BÜLENT KUŞOĞLU DA DEVREYE GİRDİ İDDİASI!

CHP’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nunda yerel seçimler için devreye girdiği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İddialara göre, CHP’de başkanlık hayali suya düşen Kuşoğlu, gözünü Mansur Yavaş’ın koltuğuna dikti. Bunun için Bülent Kuşoğlu yakın çevresine ”hazırlananın Ankara büyükşehir belediyesini biz alacağız.İl ve ilçe seçimlerine yönelik hazırlıklarınızı yapan!” talimatı verdiği kaydedildi. Bu iddialar üzerine,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise İyi Parti’ye iyi geçmek için CHP'ye karşı doğru zamanı beklediği vurgulandı.

MUHARREM ERKEK ÇANAKKALE’Yİ İSTİYOR!

Ankara kulislerinde henüz dillendirilmeyen bir başka kulis ve iddia bilgisi ise Bülent Kuşoğlu gibi bakanlık hayali suya düşen Muharrem Erkek ile ilgili olduğu bilgisi elde edildi.14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda Adalet Bakanı olacağı yönünde açıklama yapmıştı. Erkek,”Cumhurbaşkanımız takdir ederse kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağım.”demişti.Erkek’inde danışmanının eşini Ankara 1. bölge 1. sıraya koydurduğu ve Çanakkale Belediyesi’ne talip olduğu öne sürüldü.

LEVENT GÖK’ÜN GÖZÜ YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA

Öte yandan CHP’de milletvekili olamayanlar arasında olan Levent Gök’ün de hedefinde Yenimahalle Belediye Başkanlığı olduğu bildirildi. Gök’ün yaşlandığı konuşulan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yerine aday olmak için çalışmalar yaptığı aktarılıyor. CHP’de kargınlar ve kızgınlar arasında olduğu bilinen Levent Gök’ün, 28 Mayıs sonrası Ekrem İmamaoğlu ile Gökhan Günaydın ile birlikte Kılıçdaroğlu sonrası CHP'yi dizayn etme peşinde olduğu ve eski genel sekreteri Önder Sav ile her hafta düzenli olarak görüştüğü kulislerde dillendirmeye başlandı.

MEVLÜT YÜKSEL/ÖZEL HABER