CHP'de kılıçlar çekildi! İnce ve Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı

CHP’de kurultay düğümünü yerel seçimler çözecek. Muharrem İnce’nin "Değişim ve Umut" grubu ve Selin Sayek Böke-İlhan Cihaner’in başını çektiği ‘Gelecek İçin Biz’ grubu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetlenen Genel Merkez’in ‘parti içi iktidar’ mücadelesi, Mart-2019 yerel seçimlerine kilitlendi. İnce’nin olağan kurultayı beklemeyip harekete geçmesinde hem CHP’nin kesin kazanacağı belediyeler için adayları belirlemek hem de Kılıçdaroğlu’nun üstüne çizebileceği mevcut belediye başkanlarının desteğini kazanma düşüncesi etkili oldu.

Seçimler öncesi belediye başkan adaylarını kendileri belirlemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, rantı yüksek olan belediyeleri yönetecek kadroları kurmak için mücadeleye başladı. Bu da, değişim için imza toplayan delegeler üzerinde liste rüşvetine dönüştü ve genel merkezden bazı delegelere adaylık, meclis üyeliği ve para rüşveti teklifi dilerek imzalarını geri çekmeleri istendi. Bazı belediye başkanlarının koltuklarını kaybetmemek için ‘imza kozunu’ kullandığı parti kulislerine yansıyor. Şu ana kadar sessiz kalan çoğu belediye başkanının, genel merkezden teyit beklediği ileri sürülüyor.

SIKI MARKAJ

CHP Genel Merkezi’nin hem belediye başkanlarını hem de delegeleri "sıkı markaja" aldığı konuşulurken, olağanüstü kurultay isteyenlerin ise özellikle yeniden aday gösterilmeyeceği düşünülen belediye başkanlarına yöneldiği belirtiliyor. Bir yandan olağanüstü kurultay için gerekli olan 625 imzanın tamamlanıp tamamlanmadığı tartışmaları devam ederken koltuğunun tehlikeye düştüğünü gören Genel Başkan Kılıçdaroğlu, delegeleri yerel seçimi işaret ederek imzalarını çekmeleri yönünde üstü örtülü tehditle ikna etmeye başladı.

CHP’nin bir numaralı koltuğuna oturmasının ardından girdiği 9 seçimde büyük yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu’nun koltuk ısrarı partililerde değişim isyanını artırdı. Her seçimde hüsrana uğratan Kılıçdaroğlu’nun gitmesini isteyen partililer, Muharrem İnce’den yana tavır alırken, değişim isteyen İnce taraftarları da olağanüstü kurultayın toplanması için de gerekli olan 625 imzanın toplanması için harekete geçti.

Bunun üzerine CHP’den "İmzanın toplanması halinde gereğini yaparız" açıklaması geldi ancak imza sayısına ulaşılamadığı yönünde açıklamalarla geçiştirilmeye çalışıldı. İnce taraftarlarının gereken sayıya ulaşıldığı yönünde açıklamaları üzerine paniğe kapılan Kılıçdaroğlu ve ekibi, koltuğu kaybetmemek için karşı hamleye geçti. Olağanüstü kurultay için imza veren delegeler, genel merkezin markajına alındı. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tek tek aranan delegelere, yerel seçimlerde liste sözü verilerek imzalarını geri çekmeleri istendi.

LİSTE RÜŞVETLERİ

Kılıçdaoğlu’nun ekibi kurultay için imza veren delegeleri tek tek arayarak imzalarını geri çekmelerini istedi. Delegelere, adaylık, başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği başta olmak üzere çeşitli vaatlerde bulunan genel merkez, imzaların geri çekilmesi için adeta "liste rüşveti" önerdi. Bir kısım delegeler, sunulan rüşvet üzerine imzasını çekerken, Kılıçdaoğlu’nun gitmesini isteyenler ise bu teklifi geri çevirdi.

Genel merkezin bu hamlesiyle yerel seçimlerde garanti görülen il ve ilçelerde yeniden aday olmayı arzu eden mevcut başkanlardan bazıları Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyi tercih ederken, değişim isteyen bazı belediye başkanları ve ilçe başkanları ise noter tasdikli kurultay toplama talebi imzası vererek İnce’nin yanında yeraldı. Delegeler üzerinde etkili olduğu bilinen belediye başkanlarının "koltuklarını kaybetmemek" için "imza kozunu" kullandığı da parti kulislerine yansıyor.

Şu ana kadar sessiz kalan çoğu belediye başkanının, genel merkezden teyit beklediği ileri sürülüyor. CHP Genel Merkezi’nin hem belediye başkanlarını hem de delegeleri “sıkı markaja” aldığı konuşulurken, olağanüstü kurultay isteyenlerin ise özellikle yeniden aday gösterilmeyeceği düşünülen belediye başkanlarına yöneldiği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU YİNE HEDEF SAPTIRIYOR

9 seçim yenilgisi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu tehlikeye sokan olağanüstü kurultayı tehdidine karşı yine gündemi değiştirme taktiğine başvurdu. Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce’yi hedef alarak "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" dedi.

Eski bakanlardan Cahit Kayra’yı Kadıköy’deki evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra soruları cevapladı. "Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz" sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Allah aşkına Türkiye’nin gündemi ne? Türkiye’nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor, yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor, ekonomi perişan vaziyette, insanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem, Türkiye’nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste, hangi gerekçeyle hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde, davası öne alınıyor, duruşması öne alınıyor, tutuklanıyor ve hapse atılıyor. ‘Yurt dışına kaçacak’ deniliyor oysa dokunulmazlık kalktıktan sonra 38 kez yurt dışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye’nin gündemindeyken, biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geleceğim, bu konularda biraz daha ayrıntılı düşüncelerimi aktarırım."

İMZA GERİ ÇEKME YAZILARI GELİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kendilerinin amacının en başından beri olağanüstü kurultay tartışmalarına partinin sürüklenmemesi olduğunu söyledi. Erkek olağanüstü kurultay isteyenlerin topladıkları 604 imzayı Genel Merkez’e iletmeleri halinde gereğini yapacaklarını belirtiklerini açıklayarak şunları kaydetti:

"Ama bugün (Dün) saat 11.00 itibarıyla ve şu ana kadar her hangi bir belge veya 604 imza genel merkezime sunulmadı. Zaten olağanüstü kurultay talep edenler de sunmayacaklarını ifade ettiler... CHP, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla artık anılmamalıdır. Bir değişim bir yenilenme gerçekleşecekse bunun olağan kurultaylarda gerçekleşmesi çok daha sağlıklıdır, çok daha önemlidir. Eğer gerçekten 604 imza varsa, artık bu imza tartışmalarına, imza çekme tartışmalarına çünkü genel merkezimize birçok noterden ‘imzadan vazgeçme beyanları’ da ulaşıyor, bu tartışmalara hiç gerek olmadan, örgütlerimizi yormadan üzmeden, bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir. Zaten delegemizle herkes görüşüyor, herkes konuşuyor bir tek Genel Başkanımız aramıyor, onun dışında herkes arıyor."