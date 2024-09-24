CHP'de kılıçlar çekildi! İmamoğlu ve Yavaş arasındaki savaş büyüyor

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, CHP içindeki bölünmeleri ve Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu rekabetini ele aldı.

Yazar, CHP'de dört farklı fraksiyonun oluştuğunu ve partinin bu bölünme yüzünden büyük bir krize sürüklendiğini söyledi. Tayiz, Ekrem İmamoğlu'nun medya desteğiyle Mansur Yavaş'ı geri planda bırakmaya çalıştığını dile getirdi. CHP'nin bu kargaşa içinde liderlik sorununu çözemediğini belirten Kurtuluş Tayiz, şunları kaydetti:

"AK Parti, 31 Mart seçim sonuçlarının ardından birbirine düşmedi. Kafa göz yarılmadı. Partiden kopmalar, küfürleşmeler, hakaretler havada uçuşmadı. Baş göz yarmalar yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoritesi olmasa eminim kavga gürültü sesi bütün Türkiye'yi kaplamıştı.

Fakat CHP, 31 Mart seçimlerinin ardından tam aksi yönde bir savrulma yaşadı. Başlarda Özgür Özel'in ağırlığını koyarak partide disiplini sağlamaya çalıştığı görülse de geçen sürede CHP dört fraksiyona bölündü. Bir yanda Ekremciler, bir yanda Mansurcular, bir yanda Kemalciler ve bir yanda da Özgürcüler olarak CHP'de dört ayrı fraksiyon ortaya çıktı.

Şüphesiz büyük rekabet Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında. Ve İmamoğlu zaman kaybetmeden harekete geçmiş durumda. CHP kurultayında Ekrem İmamoğlu yıldızlaştırılırken Mansur Yavaş geri planda tutularak CHP'deki etkisi sınırlanmaya çalışıldı.

İmamoğlu'na yakın medya sistematik biçimde zaten Mansur Yavaş aleyhinde dezenformasyon içeren haberler üretiyor. Yavaş'ın İYİ Parti'ye katılacağı, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki haberlerin kaynağı İmamoğlu medyası.

Kurultayda üzerinin çizildiğini gören Mansur Yavaş ise yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. Yavaş'a yakın bir milletvekilinin "Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayan, tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez" sözleri dün Ankara'da büyük gürültü koparttı.

Bu sözler fazlasıyla sertti ve Yavaş, bu mesajla İmamoğlu'na kolay lokma olmadığını ifade etmeye çalıştı. Fakat İmamoğlu daha azimli, daha hırslı, daha gözü kara görünüyor; ayrıca, hedefe de Yavaş'tan daha çok kilitlenmiş. Üstelik parası da var, her fırsatta CHP'yi satın alacak güçte olduğunu vurgulamaya çalışıyor.

Özgür Özel ise bu kavgada Ekrem İmamoğlu'na daha yakın duruyor. Nitekim Özgür Özel'i de genel başkanlık koltuğuna oturtan İmamoğlu'dan başkası değil. İlk fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattığı gibi Ekrem İmamoğlu'nu da satacaktır, bundan kuşku yok. Yeter ki Özgür Özel o 'fırsat'ı yakalasın.

Kemal Kılıçdaroğlu ise kolları sıvayıp tekrar sahalara indi. Yok şu makale, bu televizyon programı derken genel başkan gibi davranmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun öfkesine, tepkisine, kinine, afrasına tafrasına takılmayın; o da İmamoğlu'nun yanında. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yarım bıraktığı vizyona (PKK/DEM'e özerklik verecek) sahip tek isim Ekrem İmamoğlu'dur.

CHP'deki bu dört fraksiyon birbiriyle çatışıp hem kendilerini hem ülkeyi yoracaklar. Önemli olan bu gürültü patırtıdan etkilenmeden ve gerekli tedbirleri de almayı ihmal etmeden 2028'e kilitlenmek. CHP'nin bu ülkeye yapacağı bir katkı yok, aksine vereceği zararlar daha çok. Vatandaş, CHP'nin belediyeleri yönetemediğini görünce yönünü yine AK Parti'ye çevirdi ve "çözerse Erdoğan çözer" noktasına geldi. AK Parti'nin yeniden toparlanması için büyük bir imkân oluştu. Umarım bu fırsatı görüyorlardır."