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Siyaset CHP'de kılıçlar çekildi! 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum'
Siyaset

CHP'de kılıçlar çekildi! 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamalarındaki konuşmasını yorumlayan gazeetci Kübra Par, "İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:18:00 -
CHP'de kılıçlar çekildi! 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum'

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamalarındaki konuşmasına dikkat çekerek, "İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena’daki 29 Ekim kutlamalarında öyle bir konuşma yaptı ki partisine “2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum” mesajı verdi" görüşünü savundu.

Par yazısında, "Nasıl mı? 'Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hâkim kılacağız. Tüm dünyaya örnek olacak yeni bir başarı hikâyesine hep birlikte imza atacağız. Her kentte, her köyde, her mahallede eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hâkim olacak' gibi cümleler kurarak... İktidar hedefini açıkça ortaya koydu... 2023 yerine "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı" dedi, böylelikle sadece gelecek seçime değil, daha uzun vadeli bir hedefe işaret etti. İstanbul’a değil, Türkiye’ye seslendi. HDP tabanını yine ihmal etmedi, 'Türk vatandaşları' değil “Türkiye vatandaşları” dedi" ifadesini kullandı.

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