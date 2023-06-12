CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na rest çekti!

CHP’de sular durulmuyor. Seçim hezimeti sonrası parti içinden ve muhalif seçmenden “Kılıçdaroğlu istifa” sesleri yükselmiş ancak Kılıçdaroğlu bu seslere kulak tıkayarak koltuktan kalkmamıştı. MYK’yı tümüyle değiştiren Kılıçdaroğlu resmen CHP‘de değişim olmayacağının mesajını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL DE “DEĞİŞİM”DEDİ

Ancak parti içinden Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden “değişim” sesleri gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de CHP Grup Başkanı Özgür Özel.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli” dedi.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIK MESAJI

Küçükkaya’nın aktardığına göre Özel, “Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç” dedi.

Özel’in “Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım” dediğini aktaran Küçükkaya, Özel ile olan diyaloğunu “‘Genel Başkanlık da dahil mi?’ dedim, ‘Genel Başkanlık da dahil’ dedi” sözleriyle anlattı.

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